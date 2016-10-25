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Проезд по платной дороге М11 подорожает - автоновости
25-10-2016, 16:40, Автоновости За месяц британцы продали в нашей стране 154 автомобиля....
2-08-2014, 21:02, Автоновости Четыре автомобиля не смогли пройти краш-тест Института безопасности дорожного движения в США (IIHS)....
22-07-2015, 16:59, Автоновости Первые экземпляры новой отечественной модели Lada XRAY отправятся в дилерские центры марки еще до конца текущего года....
17-07-2014, 10:13, Автоновости Ульяновский автозавод представил эксклюзивную спецверсию Trophy для UAZ Patriot....
11-12-2016, 04:49, Автоновости Все в этом мире относительно, и теория Эйнштейна тут не причем. Не пугайтесь, я не стану говорить тут об универсальности пространства-времени и цитировать труды Макса Планка. Квантовую физику мы...
16-10-2016, 20:55, Автоновости Немецкий электрокар уходит на покой из-за низкой популярности....
13-01-2014, 14:20, Автоновости Когда компания Mazda начала устанавливать на свои автомобили двигатели семейства Skyactiv, звучали мнения о том, что японский автопроизводитель в отсутствие необходимого финансирования пытается...
29-06-2015, 14:10, Автоновости Совместное американо-российского предприятие «GM-АВТОВАЗ» сокращает объем производства автомобилей Chevrolet Niva....
19-02-2014, 14:32, Автоновости Производитель автомобильных шин, компания Nokian Tyres, представила концепт инновационной зимней «резины»....
4-02-2014, 00:21, Автоновости Вслед за автомобилем Honda Fit нового поколения концерн Honda представил две новых модификации тюнингованного кроссовера Mugen Vezel Concept....