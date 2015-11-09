Кими Райкконен: Гонка получилась на редкость скучной
Гонщик Ferrari Кими Райкконен, завершивший Гран При России на третьем месте, признался, что очень рад за финских болельщиков и Валттери Боттаса, а также рассказал, что гонка получилась очень скучной.«Старт у меня не удался, и я рад, что не потерял еще больше позиций, ведь первый круг мы все проходили колесо в колесо, – начал Кими. – Хорошо, что я остался впереди Льюиса до конца дистанции, и мы смогли заработать важные очки для команды. Эта гонка была скучной, я не мог догнать Себастьяна, который шел впереди, а Льюис не мог догнать меня. Мы старались изо всех сил, но ничего не получалось. Я просто держал свою позицию.Но я очень рад за Валттери. Я знаю, что есть люди, считающие, что мы что-то имеем друг против друга, но это не так. Я очень счастлив за него и доволен, что смог его сразу поздравить, так как мы вместе оказались на подиуме. Я уверен, это очень хорошее начало для него и для всех нас. Большая часть сезона еще впереди, и если он будет выдавать такой старт в каждой гонке, нам всем несдобровать.Думаю, в этом году многое будет происходить именно на первых кругах, ведь Ferrari и Mercedes очень близки сейчас по темпу. Могу сказать, что в этот день я более чем счастлив за финских болельщиков – два финна на подиуме».Последний раз это произошло почти девять лет назад на Гран При Венгрии-2008, тогда гонку выиграл Хейкки Ковалайнен, а третим был все тот же Райкконен.Когда на пресс-конференции Кими спросили, почему он был так удивлен, узнав, что Валттери впереди, чемпион мира 2007 года ответил:«Я просто был немного запутан после пит-стопа и не понимал, какой пилот Mercedes находится позади меня, а какой – впереди».Текстовую трансляцию гонки Гран При России с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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