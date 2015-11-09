Баскетболисты приморского «Спартака» завоевали «бронзу» чемпионата Суперлиги
Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» сегодня, 27 апреля, на домашнем паркете со счётом 87:77 обыграл «Новосибирск». Губернатор Владимир Миклушевский поздравил приморскую команду с уверенной победой.
Перед матчем за третье место в Суперлиге счёт в серии плей-офф между командами был 2:1 в пользу «Спартака» и чтобы не перевести её обратно в Новосибирск, сегодня нужна была только победа.
Поддержать приморский клуб в важном матче пришли сотни болельщиков. Вместе с ними на трибуне болел Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.
Наши баскетболисты не подкачали и одержали уверенную победу со счётом 87:77. Таким образом, счёт в серии стал 3:1 в пользу «красно-белых». Самым результативным игроком матча стал спартаковец Федор Ключников, он набрал 27 очков.
Губернатор Владимир Миклушевский поздравил приморский клуб с успешным завершением сезона и вручил победителям бронзовые медали.
Также были награждены лучшие игроки Суперлиги. Самым полезным игроком чемпионата стал Федор Ключников, а лучшим тяжелым форвардом признали Максима Кривошеева.
В этот вечер также чествовали волейболисток «Приморочки». Наши девушки достигли высшего результата за всю историю клуба, завоевав по итогам сезона серебряные медали чемпионата Высшей лиги «А».
11 июня в зале единоборств г. Лесозаводска состоялось первенство ДЮСК «Тигр» по национальной борьбе, посвященное Дню России. В соревнованиях приняло участие 52 спортсмена в возрасте от 5 до 15 лет. С...
Команда Top Run вернётся в Международную серию TCR на предстоящем этапе в Таиланде с новой машиной Subaru WRX. «Мы построили совершенно новый автомобиль, имеющий ряд технических усовершенствований и...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!