Баскетболисты приморского «Спартака» завоевали «бронзу» чемпионата Суперлиги

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» сегодня, 27 апреля, на домашнем паркете со счётом 87:77 обыграл «Новосибирск». Губернатор Владимир Миклушевский поздравил приморскую команду с уверенной победой.

Перед матчем за третье место в Суперлиге счёт в серии плей-офф между командами был 2:1 в пользу «Спартака» и чтобы не перевести её обратно в Новосибирск, сегодня нужна была только победа.

Поддержать приморский клуб в важном матче пришли сотни болельщиков. Вместе с ними на трибуне болел Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

Наши баскетболисты не подкачали и одержали уверенную победу со счётом 87:77. Таким образом, счёт в серии стал 3:1 в пользу «красно-белых». Самым результативным игроком матча стал спартаковец Федор Ключников, он набрал 27 очков.

Губернатор Владимир Миклушевский поздравил приморский клуб с успешным завершением сезона и вручил победителям бронзовые медали.

Также были награждены лучшие игроки Суперлиги. Самым полезным игроком чемпионата стал Федор Ключников, а лучшим тяжелым форвардом признали Максима Кривошеева.

В этот вечер также чествовали волейболисток «Приморочки». Наши девушки достигли высшего результата за всю историю клуба, завоевав по итогам сезона серебряные медали чемпионата Высшей лиги «А».





Пресс-служба администрации Приморского края