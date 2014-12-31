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Никита Троицкий финишировал вторым в воскресной гонке EuroFormula Open в Эшториле

Пилот SMP Racing Никита Троицкий финишировал вторым в воскресной гонке серии EuroFormula Open на трассе Эшторил в Португалии.

18-летний россиянин стартовал с поула после победы в квалификации, прошедшей в воскресенье утром на сырой трассе, но уже на первом круге пропустил вперёд победителя первого заезда Харрисона Скотта. Британец достаточно быстро создал отрыв и на протяжении всей оставшейся части дистанции был вне конкуренции, финишировав с преимуществом в 11 секунд.

Тем не менее сам Никита закрепился на втором месте, ни разу не подпустив соперников на дистанцию атаки и стал вторым. Для Троицкого этот подиум оказался четвертым в EuroFormula Open после финиша в первой тройке в дебютной гонке в Монце в прошлом году и двух пьедесталов почёта в тестовых гонках в Ле-Кастелле в начале марта.

Увы, не повезло другому россиянину. Ян Леон Шлом, выигравший первую гонку в Ле-Кастелле, стартовал третьим и на протяжении первой половины заезда сдерживал плотную группу соперников, но после потери нескольких позиций и небольшого контакта с одним из соперников вылетел с трассы и закончил гонку.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Вчера, 23:40      |      Категория:  Все новости » Спорт
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