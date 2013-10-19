Официально: замена Skoda Yeti будет называться Karoq - автоновости

На венгерском автозаводе компании Audi запущено серийное производство кабриолета A3 последнего поколения. Новинка на 180 мм длиннее предшественника. При этом модель стала шире и ниже. К тому же новый...
Хэтчбек Volkswagen Polo, претерпевший недавно рестайлинг, в 2015 году будет доступен также и с гибридной силовой установкой. О ее характеристиках сегодня практически нет информации. Автопроизводитель...
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