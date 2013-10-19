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Официально: замена Skoda Yeti будет называться Karoq - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 21:03      |      Категория:  Автоновости
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