ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Маурицио Арривабене: Нужно всё равно оставаться реалистами Босс Ferrari Маурицио Арривабене признался, что рад видеть довольные лица итальянских болельщиков после поула на Гран При России, однако команде не стоит расслабляться на волне успеха. Спустя три года доминирования немецкой команды Mercedes Ferrari всё-таки смогла сократить отставание. В трех гонках сезона две победы досталось именно Скудерии, а в квалификации в Сочи с первого стартового ряда гонку начнут два красных автомобиля. «Я остаюсь реалистом, – признался Арривабене в интервью Channel 4. – Конечно, такой расклад хорош для Ferrari, и я рад за гонщиков, за наш отличный коллектив, сумевший построить такой прекрасный автомобиль, и за поклонников Ferrari. Мы вернулись в форму, но это была только квалификация. Мне нравится видеть улыбки на лицах наших поклонников, но хотелось бы порадовать их в гонке. Однако нужно оставаться реалистами и упорно работать, поскольку Mercedes еще как сильна». Ferrari опережает Mercedes в Кубке конструкторов всего на 3 очка из-за неудач Кими Райкконена, однако Арривабене похвалил финна за его результат в Сочи. «Те, кто знают Кими, понимают, что в начале сезона у него могут возникнуть трудности, но потом он полетит, как ракета. Я не беспокоюсь за него, он хороший гонщик».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:45 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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