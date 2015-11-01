"Луч-Энергия" в гостях уступил "Тамбову"

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ выходит на финишную прямую, командам осталось провести по 5 матчей.





На игру против "Тамбова" приморцы полетели без главного голеадора команды Ивана Столбового - травма форварда оказалась серьезней, чем хотелось бы тренерскому штабу "Луча-Энергии". На острие атаки был отправлен Илья Михалев. Со стартового свистка хозяева насели на ворота нашей команды: тамбовчане создали несколько неприятных моментов. В одном из них Артем Делькин бил с острого угла, но Котляров выручил.





Игра проходила с заметным территориальным преимуществом хозяев, впереди активно действовали Дорожкин с Делькиным. Последний и открыл счет в матче, причем, как и в игре против "Тосно", гол был пропущен уже на самом исходе первого тайма. Трусевич ворвался в штрафную, пробил, Котляров отразил мяч перед собой, Делькин первым успел на добивание, и с 2-х метров перекинул мяч в сетку ворот.





Во втором тайме картина повторилась. "Тамбов" провел несколько выпадов, в одном из которых Чернышов откровенно нас простил, не попав с убойной позиции в ближний угол.





На 57-ой минуте матча первый же угловой "тигров" завершился взятием ворот Вавилина. Пономаренко скинул мяч на дальнюю штангу, а Кашкавал внес его в ворота. Увы, боковой судья "зажег" флажок- вне игры! Несмотря на протесты наших игроков, гол засчитан не был. После этого моменты "Луч-Энергия" активизировался. Но по-настоящему голевых моментов не создал. "Тамбов" уверенно довел дело до победы. Что касается "тигров", то впереди дерби с Хабаровском!





"Тамбов" (Тамбов) - "Луч-Энергия" (Владивосток) - 1:0 (1:0).





Голы: Делькин, 43





34 тур. ФОНБЕТ-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2016/2017.





29.04.2017. Тамбов. 2500 зрителей.





Составы команд:





"Тамбов": Вавилин, Михалев (Овсиенко, 29), Быстров, Горбатюк, Шляков, Шевчук, Чернышов (Сорокин, 66), Трусевич, Мурнин, Делькин (Григорян, 86), Дорожкин (Часовских, 63).





"Луч-Энергия": Котляров, Насадюк, Коломыц, Пономаренко (Грицаенко, 76), Килин (Гордиенко, 86), Кашкавал, Гриднев, Ребко, Минич (Машнев, 46), Михалев (Носов, 46), Попов.





Предупреждения: Шляков, 34 - Пономаренко, 47.





Главный судья: Станислав Васильев (Ижевск).





Пресс-служба ФК "Луч-Энергия"