"Луч-Энергия" в гостях уступил "Тамбову"

ФОНБЕТ-Первенство ФНЛ выходит на финишную прямую, командам осталось провести по 5 матчей.
На игру против "Тамбова" приморцы полетели без главного голеадора команды Ивана Столбового - травма форварда оказалась серьезней, чем хотелось бы тренерскому штабу "Луча-Энергии". На острие атаки был отправлен Илья Михалев. Со стартового свистка хозяева насели на ворота нашей команды: тамбовчане создали несколько неприятных моментов. В одном из них Артем Делькин бил с острого угла, но Котляров выручил.
Игра проходила с заметным территориальным преимуществом хозяев, впереди активно действовали Дорожкин с Делькиным. Последний и открыл счет в матче, причем, как и в игре против "Тосно", гол был пропущен уже на самом исходе первого тайма. Трусевич ворвался в штрафную, пробил, Котляров отразил мяч перед собой, Делькин первым успел на добивание, и с 2-х метров перекинул мяч в сетку ворот.
Во втором тайме картина повторилась. "Тамбов" провел несколько выпадов, в одном из которых Чернышов откровенно нас простил, не попав с убойной позиции в ближний угол.
На 57-ой минуте матча первый же угловой "тигров" завершился взятием ворот Вавилина. Пономаренко скинул мяч на дальнюю штангу, а Кашкавал внес его в ворота. Увы, боковой судья "зажег" флажок- вне игры! Несмотря на протесты наших игроков, гол засчитан не был. После этого моменты "Луч-Энергия" активизировался. Но по-настоящему голевых моментов не создал. "Тамбов" уверенно довел дело до победы. Что касается "тигров", то впереди дерби с Хабаровском!
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