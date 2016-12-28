ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Volvo начала серийное производство нового поколения XC60 - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 16:52 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Лоббисты убедили американского регулятора повременить с повышением штрафов до 2019 года.... Подробнее Японский автопроизводитель Nissan планирует инвестировать 60 млн. евро в открытие нового сборочного производства на мощностях российского «АвтоВАЗа».... Подробнее Не смотря на кризисную ситуацию на российском авторынке, японский премиальный бренд Datsun готовится к выводу в продажу третьей модели для РФ.... Подробнее Объявлены победители ежегодной Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО».... Подробнее Американский автогигант General Motors и ведущий немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen активизировались в борьбе за крупнейший в мире авторынок.... Подробнее Компания Volkswagen анонсировала удлиненный Tiguan последней генерации. Из раскрытой информации, а также опубликованных снимков видно, что автомобиль стал заметно длиннее. Колесная база увеличилась... Подробнее Линейка премиальных автомобилей Audi A3 скоро пополнится новым компактвэном.... Подробнее В максимальной комплектации обновленный Subaru XV будет стоить 1 829 900 рублей.... Подробнее Шведский автопроизводитель Volvo представил новый двигатель семейства Drive-E.... Подробнее Автомобилестроительный завод «ТагАЗ» может возобновить свою работу уже в этом году при поддержке американской компании Fiat Chrysler.... Подробнее