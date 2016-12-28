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Volvo начала серийное производство нового поколения XC60 - автоновости
28-12-2016, 04:48, Автоновости Лоббисты убедили американского регулятора повременить с повышением штрафов до 2019 года....
13-03-2014, 04:50, Автоновости Японский автопроизводитель Nissan планирует инвестировать 60 млн. евро в открытие нового сборочного производства на мощностях российского «АвтоВАЗа»....
21-12-2014, 01:44, Автоновости Не смотря на кризисную ситуацию на российском авторынке, японский премиальный бренд Datsun готовится к выводу в продажу третьей модели для РФ....
28-05-2015, 21:47, Автоновости Объявлены победители ежегодной Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО»....
23-04-2014, 01:40, Автоновости Американский автогигант General Motors и ведущий немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen активизировались в борьбе за крупнейший в мире авторынок....
4-03-2017, 12:48, Автоновости Компания Volkswagen анонсировала удлиненный Tiguan последней генерации. Из раскрытой информации, а также опубликованных снимков видно, что автомобиль стал заметно длиннее. Колесная база увеличилась...
11-11-2014, 21:00, Автоновости Линейка премиальных автомобилей Audi A3 скоро пополнится новым компактвэном....
4-03-2016, 21:58, Автоновости В максимальной комплектации обновленный Subaru XV будет стоить 1 829 900 рублей....
12-12-2014, 18:04, Автоновости Шведский автопроизводитель Volvo представил новый двигатель семейства Drive-E....
23-02-2014, 09:54, Автоновости Автомобилестроительный завод «ТагАЗ» может возобновить свою работу уже в этом году при поддержке американской компании Fiat Chrysler....