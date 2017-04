ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Келли Пике: Я не планировала встречаться с гонщиком Ф1 Возлюбленная Даниила Квята Келли Пике в интервью vtbrussia.ru поведала историю развития отношений с российским пилотом, а также рассказала, почему ей легче воспринимать непростой ритм жизни гонщика Ф1. Келли принадлежит к известной автоспортивной семье: ее отец, Нельсон Пике, является трехкратным чемпионом мира, а брат, также Нельсон, выступал в одной команде с Фернандо Алонсо в Ф1. «Вы знаете, я совсем не стремилась встретить автогонщика, – призналась Келли. – Когда мы познакомились с Даниилом, конечно же, я знала, кто он по профессии, но для меня это не играло и не могло играть первостепенной роли. Просто вот так распорядилась жизнь». • люблю • ???? Публикация от Kelly Piquet (@kellypiquet) Янв 8 2017 в 1:23 PST

Келли рассказала историю знакомства с Даниилом: «Это случилось в Монако, в отпуске. Нас познакомил наш общий приятель, и фактически единственное, что мы с Даней сказали друг другу во время первой встречи: «Привет!» Это было летом, мне хотелось спокойного расслабляющего отдыха и ни в коем случае никаких экстраординарных событий! Даня был настроен точно так же. Поэтому у нас все началось и продолжилось как-то очень спокойно. Мы ходили на пляж, разговаривали, гуляли — в общем, просто общались, а затем, когда отпуск закончился, стали переписываться. Это продолжалось несколько месяцев, прежде чем наши отношения стали чем-то большим, а в первые месяцы это была просто дружба». ? Публикация от Kelly Piquet (@kellypiquet) Фев 12 2017 в 3:28 PST

Келли добавила, что, несмотря на историю своей семьи, гонки никогда не занимали слишком большую часть ее жизни: «Вообще, если говорить о прошлом, у меня не было возможности пресытиться гонками. Мой отец давно закончил выступать. И брат ушел из Формулы 1. Раньше я, конечно же, приезжала поболеть за него, но и это было давно. Поэтому поездки на гоночные уик-энды вместе с Даниилом сейчас единственное, что меня связывает с гонками. Меня можно заметить на трибуне далеко не на каждом Гран При. Просто, когда у меня есть возможность, я, конечно, обязательно стараюсь приехать. Пожалуй, трудно себе представить женщину, которая сопровождала бы мужа на работу постоянно, вот и у нас это бывает не всегда, а лишь время от времени». Life's too boring without you ? #VdayEveryday Публикация от Kelly Piquet (@kellypiquet) Фев 14 2017 в 3:09 PST

Однако, по словам Келли, ей понятна жизнь гонщика Ф1: «Пожалуй, моя семья с ее гоночной историей подготовила меня к тому, что специфическая жизнь пилота Формулы1 мне понятна в гораздо большей степени, чем, возможно, кому-то другому, кто не соприкасался с этим образом жизни так близко. Например, то, что человек так подолгу отсутствует дома, и что он не может иначе, поскольку для него это важно… Я не задаю Дане по этому поводу никаких вопросов, и ему не приходится ничего мне объяснять». По словам дочери Нельсона Пике, Даниил отличается прекрасным характером и жизнелюбием, которое ей особенно пришлось по душе в нем: «Даня очень легкий, позитивный, жизнерадостный человек, у него светлая душа, и что меня в нем особенно привлекает и восхищает, он умеет радоваться совсем простым вещам. Да, он много и напряженно работает, но мне нравится, что он умеет и отдыхать. Его легко уговорить куда-нибудь сходить вместе, съездить на пляж или сесть за руль и побывать в выходные в другом городе. Проведать родителей. Мне, кстати, очень нравится его семья, и я всегда с удовольствием езжу с Даней к его родителям». Making the most out of our time together before we part ways again ???? Публикация от Kelly Piquet (@kellypiquet) Апр 1 2017 в 1:33 PDT

