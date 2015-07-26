Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Келли Пике: Я не планировала встречаться с гонщиком Ф1

Возлюбленная Даниила Квята Келли Пике в интервью vtbrussia.ru поведала историю развития отношений с российским пилотом, а также рассказала, почему ей легче воспринимать непростой ритм жизни гонщика Ф1.

Келли принадлежит к известной автоспортивной семье: ее отец, Нельсон Пике, является трехкратным чемпионом мира, а брат, также Нельсон, выступал в одной команде с Фернандо Алонсо в Ф1.

«Вы знаете, я совсем не стремилась встретить автогонщика, – призналась Келли. – Когда мы познакомились с Даниилом, конечно же, я знала, кто он по профессии, но для меня это не играло и не могло играть первостепенной роли. Просто вот так распорядилась жизнь».

• люблю • ????

Публикация от Kelly Piquet (@kellypiquet) Янв 8 2017 в 1:23 PST

Келли рассказала историю знакомства с Даниилом: «Это случилось в Монако, в отпуске. Нас познакомил наш общий приятель, и фактически единственное, что мы с Даней сказали друг другу во время первой встречи: «Привет!» 

Это было летом, мне хотелось спокойного расслабляющего отдыха и ни в коем случае никаких экстраординарных событий! Даня был настроен точно так же. Поэтому у нас все началось и продолжилось как-то очень спокойно. Мы ходили на пляж, разговаривали, гуляли — в общем, просто общались, а затем, когда отпуск закончился, стали переписываться. Это продолжалось несколько месяцев, прежде чем наши отношения стали чем-то большим, а в первые месяцы это была просто дружба».

?

Публикация от Kelly Piquet (@kellypiquet) Фев 12 2017 в 3:28 PST

Келли добавила, что, несмотря на историю своей семьи, гонки никогда не занимали слишком большую часть ее жизни: «Вообще, если говорить о прошлом, у меня не было возможности пресытиться гонками. Мой отец давно закончил выступать. И брат ушел из Формулы 1.

Раньше я, конечно же, приезжала поболеть за него, но и это было давно. Поэтому поездки на гоночные уик-энды вместе с Даниилом сейчас единственное, что меня связывает с гонками. Меня можно заметить на трибуне далеко не на каждом Гран При. Просто, когда у меня есть возможность, я, конечно, обязательно стараюсь приехать. Пожалуй, трудно себе представить женщину, которая сопровождала бы мужа на работу постоянно, вот и у нас это бывает не всегда, а лишь время от времени».

Life's too boring without you ? #VdayEveryday

Публикация от Kelly Piquet (@kellypiquet) Фев 14 2017 в 3:09 PST

Однако, по словам Келли, ей понятна жизнь гонщика Ф1: «Пожалуй, моя семья с ее гоночной историей подготовила меня к тому, что специфическая жизнь пилота Формулы1 мне понятна в гораздо большей степени, чем, возможно, кому-то другому, кто не соприкасался с этим образом жизни так близко. Например, то, что человек так подолгу отсутствует дома, и что он не может иначе, поскольку для него это важно… Я не задаю Дане по этому поводу никаких вопросов, и ему не приходится ничего мне объяснять».

По словам дочери Нельсона Пике, Даниил отличается прекрасным характером и жизнелюбием, которое ей особенно пришлось по душе в нем: «Даня очень легкий, позитивный, жизнерадостный человек, у него светлая душа, и что меня в нем особенно привлекает и восхищает, он умеет радоваться совсем простым вещам. Да, он много и напряженно работает, но мне нравится, что он умеет и отдыхать. 

Его легко уговорить куда-нибудь сходить вместе, съездить на пляж или сесть за руль и побывать в выходные в другом городе. Проведать родителей. Мне, кстати, очень нравится его семья, и я всегда с удовольствием езжу с Даней к его родителям».

Making the most out of our time together before we part ways again ????

Публикация от Kelly Piquet (@kellypiquet) Апр 1 2017 в 1:33 PDT
Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:43      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Фернандо Алонсо: Формула 1 уже не та, что раньше
26-07-2015, 13:57, Спорт
Фернандо Алонсо намекнул, что заинтересован в выступлении в других гоночных категориях, поскольку недоволен нынешним положением дел в Формуле 1....
Подробнее
Нико Хюлькенберг: День прошёл продуктивно
19-04-2017, 04:02, Спорт
Пилот Renault Нико Хюлькенберг рассказал о том, как провёл первый день тестов в Бахрейне. Немец проехал в общей сложности 70 кругов и показал шестое время «Весьма неплохой день, – цитирует...
Подробнее
Баскетболисты «Спартака-Приморье» и волейболистки «Приморочки» накануне Дня защитника Отечества приняли участие в праздничном концерте
23-02-2016, 19:02, Спорт
Баскетболисты «Спартака-Приморье» и волейболистки «Приморочки» накануне Дня защитника Отечества приняли участие в праздничном концерте в Раздольненской коррекционной школе-интернате. Воспитанники...
Подробнее
Серджио Маркионе: Я рад, что мы поддержали Haas
5-01-2016, 01:02, Спорт
Президент Ferrari Серджио Маркионе заявил, что сотрудничество Скудерии с новой командой Haas ограничивается только техническим партнёрством. Американская конюшня будет получать от итальянской команды...
Подробнее
Скотт Диксон быстрейший во второй тренировке в Уоткинс-Глене
3-09-2016, 12:05, Спорт
Скотт Диксон вновь стал быстрейшим, расположившись на первой строчке по итогам двухчасовой второй сессии свободных заездов Гран При Уоткинс-Глена. Утром он возглавил первую 45-минутную тренировку....
Подробнее
Сеть школьных спортивных клубов создадут в Приморье
26-08-2015, 13:50, Спорт
Проект создания спортивных клубов на базе средних школ разработали по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского. Всего за пять лет реализации проекта, с 2015 по 2020 годы, в Приморье...
Подробнее
Участник «Битвы Чемпионов» из Казахстана провел мастер-класс по смешанному боевому единоборству ММА
30-08-2015, 07:53, Спорт
Мастер-класс по смешанному боевому единоборству ММА для приморских спортсменов провел участник восьмой «Битвы Чемпионов», серебряный призер чемпионата мира по СБЕ ММА, чемпион Азии и Казахстана...
Подробнее
Ильдар Мухометов: «Задача «Адмирала» на будущий сезон – минимум попасть в плей-офф»
22-06-2015, 19:09, Спорт
О предстоящем сезоне хоккейной команды «Адмирал» рассказали приморским журналистам на пресс-конференции с новым руководством клуба. На вопросы представителей СМИ ответил заместитель генерального...
Подробнее
Михаил Алёшин: В Ле-Мане будем бороться за победу
19-05-2016, 11:07, Спорт
Российский пилот серии IndyCar Михаил Алёшин выступит в гонке «24 часа Ле-Мана» в составе экипажа №27 команды SMP Racing вместе с Николя Минасяном и Маурицио Медиани, а ещё один экипаж коллектива под...
Подробнее
WTCC: Том Коронель не исключает перехода в Munnich
2-12-2015, 09:07, Спорт
Голландский гонщик чемпионата мира в классе туринг Том Коронель не исключает смены команды в WTCC....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU