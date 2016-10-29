ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кристиан Хорнер: FIA не добилась паритета двигателей Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер не считает, что FIA достигла паритета в мощности двигателей, несмотря на то, что в пятницу в паддоке Сочи Автодрома об этом заявил Чарли Уайтинг. FIA: Мы достигли паритета двигателей Кристиан уверен, что FIA использует неправильный критерий подсчета в области паритета моторов. Под вопрос вычисления FIA ставят и результаты квалификации в Сочи: к примеру, лучший пилот с двигателем Renault, которым стал Даниэль Риккардо, проиграл обладателю поул-позиции 1,711 секунды. «Проблема состоит в методологии, – сказал Хорнер в интервью AUTOSPORT.com. – Они не учитывают круги, которые быстрее на полсекунды. Это очень удобная для них формула. Достаточно посмотреть на выборку, чтобы увидеть, что никакого паритета нет. Очевидно, что FIA не хочет вникать в эти вопросы».



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Согласился с боссом команды и ее пилот Макс Ферстаппен, сказав: «Я слышал, как они ведут подсчеты: они исключают все быстрые круги, которые проходятся в боевом режиме двигателя. Так вести подсчеты нельзя. В конце концов мы знаем, что нам нужно прибавлять как в области шасси, так и в области силовой установки. Я могу вам сказать точно, что по мощности мы уступаем больше 0,3 секунды». Даниэль Риккардо согласился с Максом, заметив: «Я готов поставить свои деньги на это». А пилота Toro Rosso Карлоса Сайнса вердикт FIA и вовсе рассмешил. «На этой неделе я узнал, что FIA заявила, будто три лучших двигателя разделяет всего 0,3 секунды. Сначала я хотел даже высмеять это заявление в Twitter, – заявил Сайнс по завершении квалификации, в которой он стал 11-м. – А потом Перес сказал: "Да, это правда". Я чуть не рассмеялся, услышав его. Думаю, Максу тоже было сложно сдержать смех. Мы добились прогресса, и Renault также добилась прогресса. Если бы прибавки не было, то Нико Хюлькенберг не был бы так высоко в квалификации. Однако мы проигрываем Mercedes по мощности не менее 0,5 секунды. В гонке ситуация более оптимистичная для нас. Но в квалификации двигатель Mercedes мощнее на полсекунды или даже больше». Текстовую трансляцию квалификации Гран При России с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:40 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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