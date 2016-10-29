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Кристиан Хорнер: FIA не добилась паритета двигателей
Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер не считает, что FIA достигла паритета в мощности двигателей, несмотря на то, что в пятницу в паддоке Сочи Автодрома об этом заявил Чарли Уайтинг.
FIA: Мы достигли паритета двигателей
Кристиан уверен, что FIA использует неправильный критерий подсчета в области паритета моторов.
Под вопрос вычисления FIA ставят и результаты квалификации в Сочи: к примеру, лучший пилот с двигателем Renault, которым стал Даниэль Риккардо, проиграл обладателю поул-позиции 1,711 секунды.
«Проблема состоит в методологии, – сказал Хорнер в интервью AUTOSPORT.com. – Они не учитывают круги, которые быстрее на полсекунды. Это очень удобная для них формула. Достаточно посмотреть на выборку, чтобы увидеть, что никакого паритета нет.
Очевидно, что FIA не хочет вникать в эти вопросы».
© autosport.com
Согласился с боссом команды и ее пилот Макс Ферстаппен, сказав: «Я слышал, как они ведут подсчеты: они исключают все быстрые круги, которые проходятся в боевом режиме двигателя. Так вести подсчеты нельзя.
В конце концов мы знаем, что нам нужно прибавлять как в области шасси, так и в области силовой установки. Я могу вам сказать точно, что по мощности мы уступаем больше 0,3 секунды».
Даниэль Риккардо согласился с Максом, заметив: «Я готов поставить свои деньги на это».
А пилота Toro Rosso Карлоса Сайнса вердикт FIA и вовсе рассмешил.
«На этой неделе я узнал, что FIA заявила, будто три лучших двигателя разделяет всего 0,3 секунды. Сначала я хотел даже высмеять это заявление в Twitter, – заявил Сайнс по завершении квалификации, в которой он стал 11-м. – А потом Перес сказал: "Да, это правда". Я чуть не рассмеялся, услышав его. Думаю, Максу тоже было сложно сдержать смех.
Мы добились прогресса, и Renault также добилась прогресса. Если бы прибавки не было, то Нико Хюлькенберг не был бы так высоко в квалификации. Однако мы проигрываем Mercedes по мощности не менее 0,5 секунды.
В гонке ситуация более оптимистичная для нас. Но в квалификации двигатель Mercedes мощнее на полсекунды или даже больше».
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