30 апреля во Владивостоке пройдет авторалли "Тихий океан 2017"
Четыре трассы вокруг Владивостока. Трамплины, высокие скорости, коварные повороты, безжалостная эксплуатация машин и все это в один день. В последний раз такое было в 2013. Ралли вернулось в приморскую столицу.
Спортсменам необходимо будет проехать четырнадцать спецучастков. Все они разбросаны вокруг Владивостока: от острова Русский до Седанки. Гонка займет один день - воскресенье. Он будет разбит на три секции.
Первая секция состоит из четырех спецучастков. Первый СУ проложен по популярному картодрому «Змеинка». Это единственный отрезок с асфальтовым покрытием (перегоны не в счет). Остальные боевые участки состоят из грунта и гравия. После «Змеинки» спортсмены двинутся на остров Русский, где проедут три раза по трассе, расположенной в лесополосе вдоль Университетского проспекта. Вторая секция начнется с того, что спортсмены проедут по этой же трассе три раза, но в обратную сторону, и отправятся сначала на СУ на «Золоотвале», а потом на СУ в районе «КП-29». «Золоотвал», как и «Змеинка» являются самыми короткими участками - всего 1 км. Трасса «КП-29»-«Варяг» отличается от остальных своей длиной (7,5 км) и тем, что имеет самый сильный перепад высот: от 227 до 353 метров над уровнем моря. Более подробно с расположением и конфигурацией трасс можно ознакомиться на интерактивной схеме.
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