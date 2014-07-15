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Honda начала производство нового Odyssey - автоновости
15-07-2014, 01:04, Автоновости Японский автопроизводитель Mazda в 2017 году выпустит новую модель, которая придет на смену купе RX-7....
14-02-2016, 02:41, Автоновости Для борьбы с обилием поддельных полисов обязательного автострахования Российский союз страховщиков собирается провести реформу, включающую введение новой формы бланков ОСАГО....
26-05-2015, 22:08, Автоновости Летняя легковая резина Barum Vanis была разработана для малотоннажных автомобилей – микроавтобусов, лёгких грузовиков. Особая технология, уже использованная в ранее выпущенных моделях, значительно...
26-02-2017, 00:52, Автоновости Гжельские мастера на протяжении веков прославляли Россию. Чтобы узнать об этом промысле больше интересного, мы отправились на один из заводов по выпуску керамики «зимних цветов». Доставил нас туда...
8-11-2014, 03:04, Автоновости Пресс-служба российского автомобилестроительного концерна «АвтоВАЗ» объявило цены на «внедорожную» модификацию популярной модели Lada Largus....
7-07-2016, 11:49, Автоновости Американская компания продолжает улучшать обновленную версию «Раптора»....
12-01-2014, 17:50, Автоновости Крупнейший в Европе и один из самых крупных в мире автоконцерн Volkswagen по результатам минувшего по всему миру реализовал свыше 9,7 млн. автомобилей – это рекордный результат автопроизводителя за...
23-10-2016, 08:50, Автоновости Немецкий автопроизводитель присоединился к программе Digital Motorway Test Bed....
1-11-2014, 01:03, Автоновости Скоростной режим на российских автомагистралях скоро будет устанавливаться в зависимости от погодных условий....
1-11-2014, 20:49, Автоновости С 1 ноября каждый автомобиль, выпускаемый в странах Евросоюза, должен быть оснащен системой стабилизации ESP....