Джоэль Эрикксон и Ландо Норрис завоевали поулы двух воскресных гонок Ф3
Воспитанник BMW Джоэль Эрикссон и протеже McLaren-Honda Ландо Норрис завоевали предварительные поулы для двух воскресных гонок Формулы 3 в Монце.На последних двух кругах гонщики несколько раз обновили рекорд сессии, однако из-за частого нарушения границ трассы стюарды еще могут пересмотреть решения.Эрикссон проехал круг за 1.43,790, но впоследствии его результат удалили. Тем не менее под клетчатый флаг он выдал 1.43,720, опередив Норриса, показавшего 1.43,786.«Я не вышел за пределы трассы, несмотря на то, что так утверждают, – сказал Эрикссон об удаленном круге. – Я отчетливо это помню. Сессия была действительно трудной – десять автомобилей пытались попасть в слипстрим, но в итоге именно мне повезло стать быстрейшим».Норрис был раздосадован из-за того, что большую часть сессии провел позади гонщиков Hitech GP и Van Amersfoort Racing.Мик Шумахер предварительно занимает третье стартовое место в третьей гонке после Каллума Илотта и впереди Фердинанда Габсбурга и Джейка Денниса.Россиянин Никита Мазепин показал девятый результат за рулем автомобиля Hitech GP.Результаты готовятсяХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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