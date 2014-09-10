ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Себастьян Феттель: Я на седьмом небе от счастья Пилот Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал свой успех в квалификации на Сочи Автодроме. Себастьян завоевал 47-ю поул-позицию в карьере. Квалификация Гран При России: Первый дубль Ferrari с 2008 года! «Сессия началась хорошо, и я чувствовал себя в машине довольно комфортно, – сказал Феттель. – Я немного выбился из ритма во втором сегменте квалификации. Первая попытка в Q3 была не очень аккуратной в моем исполнении. Я выдал максимум на втором быстром круге, улучшив время на последнем секторе. Я знал, что на данный момент опередил соперников, но потом сразу же сказал команде по радио: "Говорите мне о результатах остальных". Когда я услышал сообщение в ответ, то был на седьмом небе от счастья. В квалификации машина была феноменальной. Mercedes – очень сильная команда, но мы оказались впереди. Это отличное достижение! Я уверен, что в гонке мы будем очень сильны, хотя в пятницу Валттери [Боттас] также демонстрировал хороший темп. Первые три Гран При и сегодняшний результат подтверждают, что у нас получается отличный старт нового сезона».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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