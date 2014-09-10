Кубок Приморского края по кудо во второй раз принимает Лесозаводск

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10-09-2014, 07:55, Спорт
18-06-2014, 14:50, Спорт
20-03-2016, 10:57, Спорт
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20-02-2014, 17:40, Спорт
14-01-2015, 14:57, Спорт
5-08-2016, 09:56, Спорт
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4-04-2017, 16:04, Спорт