Доля кредитных машин составила 45% от всех продаж в России - автоновости

Автомобиль завоевал престижную награду в области дизайна второй раз. В 2009 году Kia Soul первого поколения был признан победителем в номинации "Промышленный дизайн", и в нынешнем году субкомпактный...
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