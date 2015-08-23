ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Доля кредитных машин составила 45% от всех продаж в России - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 20:54 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Компания Audi планирует основать спортивный суббренд по примеру Mercedes-Benz и BMW.... Подробнее По итогам первого квартала текущего года на территории Украины встали на учет 7300 новых легковых и коммерческих автомобилей.... Подробнее Мировая премьера третьего поколения Skoda Superb состоялась 18 февраля 2015 года в концерт-холле Forum Karlin в Праге.... Подробнее За последние пять лет мировые автопроизводители зарегистрировали больше десяти тысяч патентов на новые технологии в сфере двигателестроения.... Подробнее Компания Citroen представила новый электрофургон Citroen E-Berlingo Multispace.... Подробнее Фонд «Общественное мнение» узнал, что больше всего беспокоит российских водителей.... Подробнее Российское представительство концерна General Motors выведет компактный кроссовер Chevrolet Tracker на авторынок нашей страны в будущем году.... Подробнее Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил публике усовершенствованную версию концепта Taigun.... Подробнее Компания Alfa Romeo выбрала название для первого в своей истории кроссовера. Модель будет именоваться Giulietta Cross.... Подробнее Автомобиль завоевал престижную награду в области дизайна второй раз. В 2009 году Kia Soul первого поколения был признан победителем в номинации "Промышленный дизайн", и в нынешнем году субкомпактный... Подробнее