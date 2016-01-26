Haas вернулась к использованию тормозов Brembo

Команда Haas приняла решение вернуться к тормозам производства Brembo по ходу оставшейся части гоночного уик-энда Гран При России.На пятничных тренировках американская конюшня, как и на тестах в Бахрейне, работала с тормозной системой Carbone Industrie в попытке решить неполадки, впервые возникшие ещё в середине прошлого сезона.В целом в Haas остались довольны, но из-за некоторых проблем с охлаждением новых дисков им пришлось вернуться к работе с предыдущим поставщиком.«Пока мы не до конца разобрались в работе новых тормозов, так что это была тестовая сессия для нас, – цитирует AUTOSPORT руководителя команды Гюнтера Штайнера. – Как можно было заметить, на торможении из дисков летела карбоновая пыль. То же самое было на тестах в Бахрейне. Но мы разрабатываем несколько вариантов системы охлаждения, так что всё будет в порядке. Просто на адаптацию требуется некоторое время».На следующей неделе Haas планирует провести тесты в аэродинамической трубе.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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