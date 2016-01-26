ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Haas вернулась к использованию тормозов Brembo Команда Haas приняла решение вернуться к тормозам производства Brembo по ходу оставшейся части гоночного уик-энда Гран При России. На пятничных тренировках американская конюшня, как и на тестах в Бахрейне, работала с тормозной системой Carbone Industrie в попытке решить неполадки, впервые возникшие ещё в середине прошлого сезона. В целом в Haas остались довольны, но из-за некоторых проблем с охлаждением новых дисков им пришлось вернуться к работе с предыдущим поставщиком. «Пока мы не до конца разобрались в работе новых тормозов, так что это была тестовая сессия для нас, – цитирует AUTOSPORT руководителя команды Гюнтера Штайнера. – Как можно было заметить, на торможении из дисков летела карбоновая пыль. То же самое было на тестах в Бахрейне. Но мы разрабатываем несколько вариантов системы охлаждения, так что всё будет в порядке. Просто на адаптацию требуется некоторое время». На следующей неделе Haas планирует провести тесты в аэродинамической трубе.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:58 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ На тестах дождевых шин в Ле-Кастелле команда McLaren испытала очередные технические проблемы. Вчера Стоффель Вандорн сумел проехать лишь 87 из необходимых 99 кругов из-за поломки двигателя. Сегодня... Подробнее Международный турнир по самбо, посвященный Дню Победы, собрал более 200-х самбистов младше 12 лет из Приморского края, Санкт-Петербурга и Республики Корея в физкультурно-оздоровительном комплексе... Подробнее Президент Союза ММА России Федор Емельяненко провел во Владивостоке мастер-класс для приморских бойцов накануне Суперкубка России по ММА - 2016. - Во время мастер-класса я увидел много талантливых... Подробнее Пилот GP2 и Формулы Е Даниэль Абт рассчитывает продолжит свою автоспортивную карьеру за океаном в серии IndyCar. В понедельник 21-летний немец, чей отец Ханс-Юрген руководит командой серии DTM, а... Подробнее Приморская краевая федерация физической культуры и спорта инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) посетила Лучегорск в рамках автопробега «Инваспорт-Прим 2016» с целью проведения... Подробнее 18 апреля на прилегающей территории «Фетисов Арены» руководство, тренерский штаб, сотрудники и игроки «Адмирала» высадили деревья и заложили «Адмиральскую аллею», в память о первом сезоне хоккейного... Подробнее Вот и прошло первое воскресенье октября. А вместе с ним прошел и кросс-кантри веломарафон «Момент истины 2015». Об итогах марафона президент Владивостокского Экстрим-клуба рассказал его организатор... Подробнее Во Всемирной академии самбо в г. Кстово с 19 по 23 октября прошло Первенство России по самбо среди юношей и девушек 1999-2000 годов рождения. В соревнованиях принимало участие более 500 самбистов из... Подробнее Просмотр будущих хоккеистов молодежной команды «Тайфун» пройдет на площадке концертно-спортивного комплекса «Фетисов Арена». Об этом стало известно во время передачи «Ответы» на «Общественном... Подробнее 11 сентября стартовало одно из самых значимых в 2014 году событий в мире боевых единоборств - в Минске (Беларусь) открылся чемпионат мира по смешанному боевому единоборству (ММА). Честь нашей страны... Подробнее