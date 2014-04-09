ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марио Изола: Разница между составами резины в Сочи равна секунде Во время пятничных тренировок в Сочи Себастьян Феттель обновил рекорд трассы, проехав на резине Ultrasoft круг за 1.34,120. По ходу уик-энда времена еще должны улучшиться, поскольку состояние дорожного полотна меняется с каждой сессией. Себастьян Феттель стал быстрейшим во второй тренировке в Сочи По сравнению с прошлым годом гонщики отметили более высокий уровень сцепления, однако трасса по-прежнему остается скользкой, а износ резины – низким. Руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола подвел итоги пятницы в Сочи: «В прошлом году мы поставили цель добиться разницы между компаундами в секунду, и здесь мы ее достигли. В квалификации и гонке пилоты отдадут предпочтение Supersoft и Ultrasoft. Уровень износа резины остался по-прежнему низким, поскольку трасса всё еще скользкая, но асфальт, тем не менее, стал грубее. Стратегии в гонке, скорее всего, будут простыми, а пилоты лишь раз поедут в боксы, чтобы сменить Ultrasoft на Supersoft». Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При России с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 26 и 27 апреля на спортивно-техническом комплексе «Приморское кольцо» состоится первый этап российской дрифт серии и открытие дрифт-сезона. По приглашению пилота RDS Екатерины Седых в соревновании... Подробнее В плотной борьбе с напарником по команде Citroen Хосе-Марией Лопесом действующий чемпион WTCC Иван Мюллер возглавил вторую тренировку в рамках дебютного этапа серии в Марокко. Аргентинский чемпион... Подробнее Гонщики Renault Джолион Палмер и Кевин Магнуссен поделились с пресс-службой команды своими впечатлениями после квалификации Гран При Японии. «Мы были довольны нашим темпом в третьей тренировке,... Подробнее В минувшие выходные во Владивостоке завершились первенство и чемпионат Дальнего Востока по спортивной аэробике. В спорткомплексе «Чемпион-3» собрались более двухсот спортсменов из Владивостока,... Подробнее Участник молодёжной программы Ferrari Антонио Джовинацци дебютировал за рулём машины Формулы 1. Вице-чемпион GP2 прошлого года, занявший место резервного пилота Скудерии, в четверг во Фьорано проехал... Подробнее В сегодняшних двух тренировках в составе Renault приняли участие три гонщика: в первой сессии Джолиона Палмера заменил Эстебан Окон, а лучшим среди своих напарников стал Кевин Магнуссен. Окон уступил... Подробнее Во Владивостоке на Рождество, 7 января, состоялись 1-ые этапы чемпионата и Кубка города по мотокроссу на льду. Эти соревнования прошли на озере Юность. В целях обеспечения безопасности перед стартами... Подробнее В среднем, повышение цен на абонементы составило 15%. Кроме того, стоимость была индексирована в связи с увеличением количества домашних матчей (30 – в сезоне 2014/2015 по сравнению с 27 в сезоне... Подробнее «Луч-Энергия» (Владивосток) – «Балтика» (Калининград) - 1:1 Безвыигрышная серия приморской команды длится уже семь матчей Во Владивосток «Балтика» прибыла ранним утром в воскресенье за несколько... Подробнее Президент Renault Карлос Гон не скрывает, что хотел бы вернуть Фернандо Алонсо в возрожденную заводскую команду. «Хотел бы я подписать контракт с Алонсо? Конечно», - заявил он испанским журналистам... Подробнее