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Марио Изола: Разница между составами резины в Сочи равна секунде

Во время пятничных тренировок в Сочи Себастьян Феттель обновил рекорд трассы, проехав на резине Ultrasoft круг за 1.34,120. По ходу уик-энда времена еще должны улучшиться, поскольку состояние дорожного полотна меняется с каждой сессией.

Себастьян Феттель стал быстрейшим во второй тренировке в Сочи

По сравнению с прошлым годом гонщики отметили более высокий уровень сцепления, однако трасса по-прежнему остается скользкой, а износ резины – низким.

Руководитель автоспортивного подразделения Pirelli Марио Изола подвел итоги пятницы в Сочи: «В прошлом году мы поставили цель добиться разницы между компаундами в секунду, и здесь мы ее достигли. В квалификации и гонке пилоты отдадут предпочтение Supersoft и Ultrasoft.

Уровень износа резины остался по-прежнему низким, поскольку трасса всё еще скользкая, но асфальт, тем не менее, стал грубее.

Стратегии в гонке, скорее всего, будут простыми, а пилоты лишь раз поедут в боксы, чтобы сменить Ultrasoft на Supersoft».

Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При России с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 11:52      |      Категория:  Все новости » Спорт
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