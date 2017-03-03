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Mazda готовит новый кроссовер с тремя рядами сидений - автоновости
3-03-2017, 12:53, Автоновости Английский бренд Bentley рассекретил новинку – самую роскошную версию кроссовера Bentayga, созданную в ателье Mulliner. От «базовых» версий Bentayga исполнение Mulliner отличается в первую очередь...
3-04-2014, 04:50, Автоновости В стремлении привлечь внимание молодых потребителей итальянский автогигант Fiat анонсировал выход на рынок моделей Panda и Punto в формате Limited Edition....
19-02-2015, 22:45, Автоновости Премьера обновленной версии Peugeot 208 пройдет в рамках автосалона в Женеве в марте 2015 года....
22-09-2013, 18:10, Автоновости Известный автобренд Германии Volkswagen, представил миру свои новейшие разработки, которые могут осуществлять автоматическую парковку автомобиля. В автомобильном салоне города Франкфурта,...
25-12-2013, 06:00, Автоновости На дорогах Германии автомобильные папарацци смогли сфотографировать предсерийный прототип гибридной модификации кроссовера BMW X5. Его концептуальную версию (на фото) баварский автопроизводитель...
21-12-2014, 16:42, Автоновости Еще один зарубежный автопроизводитель прекратил поставки своих автомобилей в Россию....
27-01-2014, 18:00, Автоновости Одной из самых стильных моделей с открытым верхом на российском рынке является Mini Roadster. Автомобиль отличают маневренность и устойчивость, которые сложно переоценить для машины, двигатель...
21-12-2016, 05:07, Автоновости Американская компания будет штрафовать клиентов за простаивание на ЭЗС....
17-11-2014, 11:56, Автоновости На автомобилестроительном заводе «Автотор» в Калининградской области стартовало производство корейского автомобиля Kia Cerato в режиме полного цикла....
6-10-2016, 20:48, Автоновости Воспользоваться заправкой от Porsche смогут и владельцы электрокаров других брендов....