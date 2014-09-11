Ромен Грожан: У нас снова проблемы с тормозами на длинной серии кругов
Гонщики Haas Ромен Грожан и Кевин Магнуссен поделились своими наблюдениями по итогам двух тренировок Гран При России. Быстрее к трассе адаптировался датчанин, тогда как француз пожаловался на по-прежнему преследующие команду проблемы с тормозами.В этот уик-энд американская команда перешла на использование нового производителя тормозной системы Carbon Industrie.Себастьян Феттель стал быстрейшим во второй тренировке в Сочи«У нас возникли проблемы со сцеплением и балансом, а на длинной серии кругов и вовсе с тормозами, – объяснил Грожан. – Нам снова нужно разобраться с этой проблемой.Эту пятницу нельзя назвать простой: при любой топливной загрузке уровень сцепления был низким и автомобиль плохо вел себя. Надеюсь, что смогу приблизиться к Кевину и побороться за топ-10 в квалификации».Датчанин, попавший в первую десятку во второй тренировке, добавил: «В целом я доволен, потому что с автомобилем не возникло никаких проблем. Мы выполнили запланированную программу и в итоге смогли найти баланс машины, однако кое-что надо еще доработать.Хороший знак, что баланс автомобиля не меняется вместе с состоянием трассы, поэтому сейчас нужно просто исправить несколько шероховатостей».Текстовую трансляцию второй тренировки Гран При России с фотографиями и видео можно посмотреть на нашем сайте.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Вот и завершился первый день второго в истории Гран При России в Сочи. День, надо признать, как и две недели назад в Японии, совершенно бесполезный с точки зрения подготовки команд к оставшейся части...
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