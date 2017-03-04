ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Honda ведет переговоры с несколькими потенциальными командами-клиентами Японский производитель Honda, сотрудничающий с командой McLaren в Ф1, подтвердил, что ведет переговоры с еще двумя коллективами на поставку двигателей в Ф1. После прихода в Ф1 производитель неоднократно заявлял, что он настроен на работу в основном с McLaren, однако недавно стало известно, что главным претендентом на получения японских моторов является Sauber. Предполагается, что официальное подтверждение может произойти уже на Гран При России. Руководитель подразделения Honda в Ф1 Юсуке Хасегава не стал вдаваться в подробности, однако признал преимущества работы с несколькими командами-клиентами: «С самого начала работы в Формуле 1 мы обязались развивать и поддерживать это сообщество, так что сотрудничество с разными командами – наш долг. К тому же это пойдет нам на пользу, поскольку мы сможем собрать больше данных о работе двигателя. Мы не отрицаем, что будем поставлять двигатели двум или даже трем командам. Мы ведем переговоры с разными коллективами, но пока мы не можем сообщить никаких подробностей».

НАПРЯЖЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ С MCLAREN



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Honda по-прежнему главной задачей ставит налаживание отношений с McLaren. По словам Мэтта Морриса, технического директора команды из Уокинга, трудное начало сезона привело к ухудшению взаимоотношений с японским производителем. «Отношения крепкие, но напряженные, – разъяснил Моррис. – Трудности, как правило, сближают. Нам пришлось смириться с тем, что возникло столько проблем с надежностью. Мы этого не ожидали. Однако мы пережили разочарование и теперь должны как нормальные взрослые люди обсудить способы выхода из сложившейся ситуации. Мы поддерживаем Honda всеми силами. Производитель ставит перед собой смелые цели на этот год. Если их суждено достичь, то всё переменится, поскольку у нас отличное шасси».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 04:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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