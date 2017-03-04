Honda ведет переговоры с несколькими потенциальными командами-клиентами

Пилот Sebastien Loeb Racing Меди Беннани выиграл главную гонку WTCC финального этапа сезона-2016 в Катаре. Главный заезд на автодроме Лосаил начался так же хаотично и сумбурно, как и первая гонка. На...
В стане команды Mercedes, которую после тестов в Хересе назвали одним из явных фаворитов сезона, не торопятся заявлять о превосходстве над соперниками. После первого дня тестов в Бахрейне технический...
Команде Ferrari не стоит переоценивать второе место Фернандо Алонсо на Гран При Венгрии, считает руководитель Скудерии Марко Маттиаччи. На Хунгароринге Алонсо принёс команде лучший результат сезона,...
После аварии гонщика Hyundai Тьерри Нёвиля на заключительном 15-м ССУ Ралли Швеция, представитель Toyota Яри-Матти Латвала вышел на первую строчку, и теперь в борьбе за лидерство ему предстоит отбить...
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