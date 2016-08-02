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Skoda собрала миллион Superb - автоновости
2-08-2016, 03:44, Автоновости Новинка будет продаваться со встроенным «Яндекс.Навигатором»....
29-03-2014, 08:42, Автоновости Европейские дилеры немецкой марки Opel получили более 200 тысяч заказов на субкомпактный городской кроссовер Opel Mokka за полтора года....
28-02-2014, 04:30, Автоновости Концерн Hyundai планирует вывести на рынок Старого Света к 2017 году 22 новые модели. Это откроет представителю южнокорейского автопрома возможность войти в пятерку самых популярных...
21-02-2016, 00:01, Автоновости Renault-Nissan вложил в производство нового фургона 230 млн евро....
24-05-2015, 11:46, Автоновости Китайский автопроизводитель Changan планирует представить россиянам несколько новых моделей....
22-04-2014, 16:40, Автоновости Серийное производство премиальных внедорожников на базе платформы «Кортеж» доверили российской автомобильной группе Sollers....
20-10-2016, 08:54, Автоновости Падение продаж автомобилей с пробегом к сентябрю прошлого года составило 0,1 процента....
17-09-2016, 16:52, Автоновости Под отзыв попадут сразу восемь моделей концерна....
10-09-2014, 09:55, Автоновости Крупнейший российский автопроизводитель объявил о запуске программы утилизации автомобилей....
10-11-2016, 16:59, Автоновости Несмотря на незначительное падение к октябрю 2015 года южнокорейский Rio смог удержать первое место по объемам продаж....
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