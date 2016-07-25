Норберт Хауг: Дебют на овале в Индианаполисе без опыта – не самая лучшая идея
Бывший босс Mercedes Motorsport Норберт Хауг считает, что двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо принял не самое разумное решение дебютировать в гонке «500 миль Индианаполиса».«Дебютировать в IndyCar на высокоскоростном овале без опыта – не самая лучшая идея, – цитирует Хауга Motorsport-Total. – Здорово, что в прошлом году «Инди 500» выиграл дебютант Александр Росси. Может быть, у Алонсо тоже получится. Но вернётся ли он в Формулу 1 более мотивированным на борьбу в конце пелотона?Для IndyCar дебют Алонсо – это успех. Но 35-летний гонщик без опыта на овале, где скорость достигает 385 км/ч – не лучшее и не самое безопасное сочетание.Я не думаю, что он уйдет из Ф1 в конце этого года. Алонсо – прирожденный гонщик, но он часто оказывался в неправильной команде в неподходящее время. Сейчас он выступает в McLaren-Honda, в то время как его бывшая команда Ferrari побеждает».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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