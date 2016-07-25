ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Кубок Приморского края по кудо во второй раз принимает Лесозаводск

29 апреля в Лесозаводске состоится Кубок Приморского края по восточному боевому единоборству кудо. Для участия в соревнованиях заявилось около 180 спортсменов от 12 до 18 лет и старше из Владивостока, Находки, Артема, Уссурийска, Лесозаводска и других населенных пунктов Приморья.

Лесозаводск принимает Кубок Приморского края по кудо второй год подряд. Соревнования проводятся с целью популяризации и развития восточного боевого единоборства, повышения спортивного мастерства спортсменов и квалификации судей, пропаганды здорового образа жизни.

На татами выйдут как начинающие спортсмены, так и призеры краевых, дальневосточных и всероссийских турниров. Соревнования пройдут в спорткомплексе «Чемпион» (ул. Спортивная, 5). Вход для зрителей свободный.





Программа спортивного соревнования, 29 апреля (суббота)

10:00 - Начало предварительных поединков.

14:00 - Торжественное открытие соревнований.

14:30 - Полуфинальные и финальные поединки.

17:00 - Награждение победителей и призеров.

18:00 - Закрытие соревнований.





Пресс-служба федерации Кудо ДВФО http://kudo-dv.ru/

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Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Вчера, 22:47 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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