Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Porsche запатентовала активный диффузор - автоновости

Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 20:52      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Корейский автопроизводитель Kia Motors верит в будущее российского рынка - автоновости
14-11-2015, 01:42, Автоновости
Несмотря на кризис российского авторынка, южно-корейский автомобилестроительный концерн Kia Motors продолжит инвестировать средства в развитие своего бизнеса в России....
Подробнее
Honda запатентовала принципиально новый тип двигателя - автоновости
11-05-2016, 19:49, Автоновости
Японские инженеры разработали двигатель с поршнями разного размера....
Подробнее
Госавтоинспекция поделилась статистикой ДТП за одиннадцать прошедших месяцев - автоновости
11-01-2015, 11:48, Автоновости
Общее количество серьезных аварий на российских дорогах снизилось, но число аварий, случившихся по вине пьяных водителей, продолжает расти....
Подробнее
Ford представил свой новый компактный седан для развивающихся рынков - автоновости
4-02-2014, 21:44, Автоновости
На индийском автосалоне в Нью-Дели американский автопроизводитель Ford представил публике прототип своего нового компактного седана Figo....
Подробнее
В 2016 году DFM привезет в Россию два новых кроссовера и седан - автоновости
18-01-2016, 20:53, Автоновости
DFM расширит модельный ряд в России....
Подробнее
BMW опубликовала финансовый отчет за 2015 год - автоновости
11-03-2016, 19:05, Автоновости
Выручка BMW в 2015 году составила около 6,4 млрд евро....
Подробнее
Nissan Note покидает европейский рынок - автоновости
8-10-2016, 04:56, Автоновости
Микровэн Note уступил свое место в Европе новому хэтчбеку Micra....
Подробнее
Покупай магнето! - автоновости
13-09-2016, 16:53, Автоновости
В сентябре 2016 года исполняется 155 лет со дня рождения известного немецкого предпринимателя Роберта Боша. А это прекрасный повод вспомнить, как начинала свой путь к всемирной популярности марка его...
Подробнее
Успех на рынке кроссовера Macan может сместить приоритеты компании Porsche
12-11-2013, 11:30, Автоновости
Несколько недель осталось до официальной презентации нового кроссовера Macan. Его премьера должна состояться на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. В случае успеха новинки автопроизводитель может сменить...
Подробнее
На российских АЗС разрешили устанавливать зарядки для электрокаров - автоновости
1-09-2015, 17:57, Автоновости
Владельцы российский автозаправок получили разрешение на установку зарядных колонок для электрокаров и гибридов....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU