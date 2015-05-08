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Видео: Как Даниил Квят в керлинг играл

В четверг, 26 апреля, в день своего 23-го дня рождения пилот Toro Rosso Даниил Квят принял участие в промо-мероприятии в преддверии старта гоночного уик-энда на Сочи Автодроме. Даниил сыграл вместе с членами женской сборной России по керлингу.

Даниил Квят сыграл в керлинг в Сочи

Formula.Voyage на YouTube опубликовала шестиминутный видеоролик, на котором запечатлена не только игра Квята, но и его интервью.

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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:05      |      Категория:  Все новости » Спорт
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