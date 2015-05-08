ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Видео: Как Даниил Квят в керлинг играл В четверг, 26 апреля, в день своего 23-го дня рождения пилот Toro Rosso Даниил Квят принял участие в промо-мероприятии в преддверии старта гоночного уик-энда на Сочи Автодроме. Даниил сыграл вместе с членами женской сборной России по керлингу. Даниил Квят сыграл в керлинг в Сочи Formula.Voyage на YouTube опубликовала шестиминутный видеоролик, на котором запечатлена не только игра Квята, но и его интервью. Смотрим: Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:05 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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