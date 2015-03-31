Фернандо Алонсо: Подготовка к «Инди 500» отвлекает от проблем McLaren
Гонщик McLaren Фернандо Алонсо признался, что процесс подготовки к гонке «Инди 500» стал для него своеобразной перезагрузкой на фоне проблемного начала сезона Ф1 для McLaren-Honda.В минувшие выходные Алонсо вылетел в США на Гран При Алабамы, после чего отправился на базу Andretti Autosport в Индианаполисе и опробовал свои силы на симуляторе Honda.Сразу после Гран При России, 3 мая, испанец отправится на свой первый тест на овале.«Благодаря такому опыту я узнаю много нового, – рассказал Алонсо в интервью AUTOSPORT. – Можно переключиться и снова почувствовать себя новичком, изучающим информацию, обсуждающим открыто все детали с инженерами и прибавляющим на симуляторе на каждом круге по 0,1-0,2 мили в час по скорости. Мне нужно чувствовать малейшие различия в траектории и так далее.Это новый и интересный опыт, и вместо того, чтобы думать над неудачами Бахрейна, я занят по уши работой [в США].Здесь я мотивирован на то, чтобы справиться с задачей хорошо: финишировать в гонке или, надеюсь, заработать первые очки в сезоне.Для головы очень хорошо, что я беспрерывно занят между гонками».Алонсо еще не доехал до финиша ни в одном Гран При этого сезона, тем не менее ему не так сложно возвращаться к своей постоянной работе.«Я уже привык здесь ко всему, – объяснил испанец. – Я знаю как работать с автомобилем на пределе, как ведут себя шины, в чём мы сможем прибавить, темы всех обсуждений с инженерами, совещаний по стратегии – здесь мне всё привычно, так что дни проходят без проблем.Мне не трудно сесть за руль и уже на третьем или четвертом круге начать выкладываться по полной. Сложнее вернуться в США на следующей неделе и оказаться быстрым уже там. Я мотивирован как никогда и хочу скорее проверить, на что я способен».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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