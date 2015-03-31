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В Большом Камне открыли новый современный стадион

В Большом Камне открыли новый современный стадион
Нарядные, в отличном настроении - большекаменские любители спорта собрались на большой праздник. Впервые за несколько лет в городе открыли новый современный стадион.



В яркой колонне с флагами и воздушными шарами идут главные герои – спортсмены. Этот спортивный объект строили для их будущих побед и достижений!



Вероника Верьяскина, учащаяся 8 класса СОШ №3 ГО Большой Камень: «Счастье, радость, улыбка на лице».



Валерия Комиссарова, учащаяся 11 класса СОШ №2 ГО Большой Камень, золотой значкист ГТО: «Конечно радость, потому что это долгожданный стадион. На его базе находится центр тестирования ГТО, где каждый желающий может проверить свои способности, и если все хорошо сложится, то получить знаки отличия».



Почетные гости традиционно перерезают красную ленту.



В Приморье выполняется государственная программа по привлечению жителей края к занятиям спортом, для этого строятся и открываются новые спортивные объекты.



Жан Кузнецов, директор департамента физической культуры и спорта Приморского края: «Мы с этой задачей справились, потому что с 26 до 42 процентов увеличилась у нас обеспеченность спортивными сооружениями населения Приморского края и охват населения занятиями физической культурой и спортом с 24 до 32 процентов».



На новом стадионе есть все необходимое для занятий спортом: большое футбольное поле с искусственным газоном, зрительские трибуны и раздевалки для спортсменов, универсальная площадка, на которой можно играть в баскетбол, волейбол, теннис, бадминтон, мини-футбол.



Ирина Запевалова, директор МАУ «Спортивный комплекс» ГО Большой Камень: «Будут оздоровительные группы для жителей, которые будут заниматься и спортивной ходьбой, и наше отделение спорта, которое здесь базируется, будет проводить ОФП, гимнастику».



Порадуют любителей спорта и различные тренажеры, беговая дорожка, прыжковая яма и сектор для метания ядра. Техническое оснащение тоже соответствует всем современным требованиям – на стадионе установлены электронное табло, освещение и звуковое оборудование.



Олеся Передерей, заместитель главы администрации городского округа Большой Камень: «Очень верю, что для большекаменцев это будет хорошая площадка для занятий физической культурой и спортом, потому что это очень важно – здоровый образ жизни теперь очень моден. Это хорошее место, где можно поправить свое здоровье и развить себя в физическом плане».



Сразу после открытия на стадионе «закипит» активная жизнь. С шести утра и до десяти вечера здесь будут тренироваться спортсмены. Сейчас в городе уже планируют график соревнований и футбольных матчей, которые пройдут на новом спортивном объекте. А большекаменцам предлагают подумать над названием стадиона.



Елена Ритус, Вести. Приморье

Фото департамента физической культуры и спорта Приморского края






Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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