ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ В преддверии Финикса 2017 На этой неделе на мильном овале Phoenix International Raceway в штате Аризона пройдёт четвёртый этап сезона 2017 года серии IndyCar. Это будет первая овальная гонка серии в этом году. В феврале команды провели в Финиксе коллективные межсезонные тесты. Но температура трассы в предстоящий уик-энд будет выше. Так что данные, собранные на тестах, могут оказаться не столь полезными. Как и год назад, гонка в Финиксе будет вечерней и пройдёт при искусственном освещении.

Трасса

Протяжённость: 1.022 мили (1.645 км)

Угол наклона:

1-2 повороты: 10-11° (прогрессивный бэнкинг)

обратный излом: 10-11°

3 поворот: 8°

4 поворот: 8-9°

на обратной прямой: 8-10°

стартовая прямая: 3°

Покрытие: асфальт

Дистанция: 250 кругов/255,5 мили/411,176 км

Рекорд круга: 18.758/295.474 km/h (Ари Лиендайк 1996)

Старт: с хода в два ряда Трасса в Финиксе, штат Аризона, это скоростной мильный овал. Здесь есть прогрессивный бэнкинг, то есть наклон в поворотах растёт от нижнего края трассы к верхнему, что позволяет пилотам бороться бок о бок на протяжении всей трассы. Вместе с его появлением во время реконструкции трассы в 2011 году трасса также стала шире, и за счёт всех изменений – более скоростной. В прошлом году IndyCar вернулся на овал в Финиксе впервые с 2005 года, а в этом году в феврале тут также прошли двухдневные коллективные тесты. В этом году у команд в наличии больше полезных данных относительно этого овала, и гонка на нём уже не будет шагом в неизвестность. Дата проведения гонки в этом году изменилась. Если год назад в Финиксе прошёл второй этап, то в этом году овал примет у себя четвёртый этап сезона. Это по-настоящему классическая трасса для IndyCar. Она была построена в 1964 году в первую очередь как место для главного этапа серии на западе страны. Так как это короткий овал, то тут используется конфигурация с высокой прижимной силой, при этом средняя скорость здесь около 280 км/ч, а перегрузки в поворотах составляют около 5-6 G, при том, что по времени повороты занимают немалую часть круга. Это происходит и за счёт высокой прижимной силы, и за счёт высокого для подобного радиуса поворотов бэнкинга в 8-11 градусов. Гонщиков ждёт достаточно скомканный уик-энд, который будет состоять из одной сессии свободных заездов, квалификации и гонки.

Настройки:

В Финиксе используется пакет аэродинамики под короткие овалы, но со своими особенностями. Здесь используются такие же крылья, как на городских и дорожных трассах и других коротких овалах. Но есть ограничения по настройкам. В частности, сами крылья в связи с ограничением настроены на достаточно маленький угол атаки. Конфигурация аэродинамики и ограничения по регулировкам здесь обычно такие же, как на овале в Айове. Хотя чисто внешне машины тут почти такие же, как на дорожных и городских трассах, настройки подвески отличаются достаточно сильно. Во-первых, сход-развал сделан таким образом, что правые и левые колёса наклонены в одну сторону, а именно верхняя часть колёс наклонена налево. Это обеспечивает максимальное пятно контакта колёс с дорожным полотном на бэнкинге. Кроме того, правая часть машины поднята выше левой, чтобы при нагрузках в повороте с наклоном днище машины было параллельно дорожному полотну для обеспечения максимальной прижимной силы. Традиционно на овалах стараются опустить машины как можно ниже, при этом ориентируясь на кочки, которые определяют, насколько низко можно настроить автомобиль. Гонка стартует вечером, но ещё при свете солнца. Затем на трассу опустятся сумерки, асфальт будет остывать, уровень сцепления – расти, баланс машины – меняться. Пилот может сам менять ряд настроек прямо из кокпита, в частности настройки переднего стабилизатора поперечной устойчивости, высоты заднего правого колеса и картографию двигателя. А на пит-лейне механики могут изменить настройки переднего крыла, а также давление в шинах перед тем, как обуть их на машину на очередном пит-стопе. На овалах аэродинамика по-разному настраивается на квалификацию и гонку. В гонке обычно угол атаки крыльев больше, особенно на переднем крыле, чтобы компенсировать недостаточную поворачиваемость, возникающую в траффике из-за разреженного воздуха. При этом в начале гонки на овале в Финиксе только лидер может проходить всю трассу газ в пол.

Стратегия – топливо и шины:

Топливного бака тут хватает примерно на 50-55 кругов, и именно топливо, а не резина является определяющим фактором времени пит-стопа. Год назад в Финиксе было шесть жёлтых флагов. В отличие от гонок на дорожных и городских трассах, на овалах всегда доступен только один тип резины. Во время уик-энда в Финиксе каждому пилоту будет доступно девять комплектов шин. При этом внутри комплекта шины отличаются по составу. Справа шины более жёсткие, а слева – более мягкие. По своей конструкции шины в Финиксе похожи на те, которые используются в Айове. Конструкция правых шин будет почти такой же, как на скоростных овалах. Сами периоды жёлтых флагов тут составляют примерно примерно 8-10 кругов. При этом важно помнить, что пытаться слишком долго пересиживать соперников здесь не всегда выгодно. Разница в скорости между новой и изношенной резиной составляет около 1.5 -2 секунд - это при том, что круг проходится примерно за 19-20 секунд. Так как за минуту в Финиксе гонщики успевают пройти три круга, во время пит-стопа под зелёным флагом гонщик теряет сразу 2 круга по отношению к лидерам. Если в этот момент появится жёлтый флаг — гонка будет испорчена. В эти выходные в Аризоне ожидается солнечная погода – она не должна помешать проведению гонки.

Расклад сил:

В прошлом году расклад сил на коротких овалах был в пользу пилотов Chevrolet. Гонщики Honda уступали по максимальной скорости на прямых примерно 4-5 миль в час. В первую очередь это было связано с работой мотора и коробки передач. В этом году Honda смогла добиться ощутимого прогресса на дорожных и городских трассах, где в прошлом году они также уступали Chevrolet. Ну а расклад сил на коротких овалах мы поймём уже в ближайшие выходные. Сделать какие-то выводы по прошедшим в феврале тестам нельзя. Потому что оба раза утренние сессии возглавили гонщики Chevolet, а вечерние – пилоты Honda. При этом все работали на разных программах. Традиционно на коротких овалах наряду с топ-командами - Penske, Ganassi и Andretti – хорошую скоростью показывает команда Ed Carpenter Racing, что им удалось подтвердить на тестах в феврале. Михаил Алёшин неоднократно отмечал, что он очень любит овалы, и в первую очередь ждёт именно такие трассы. Михаил всегда быстр на овалах, так что мы будем ждать от него хорошего уик-энда. В прошлом году в Финиксе Михаилу не повезло, зато на другом коротком овале, в Айове, он финишировал пятым, став лучшим представителем Honda. «Мне очень нравится трасса в Финиксе, – отметил Михаил Алёшин. – Она достаточно сложная. Здесь очень напряженные гонки, и нет права на ошибку. Это отличная трасса. В прошлом году у нас здесь была хорошая машина, и я с нетерпением жду возвращения на этот овал». Год назад победу в Финиксе одержал Скотт Диксон. Также из действующих пилотов здесь выигрывали Элио Кастроневес в 2002-м и Тони Канаан в 2003-м и 2004-м.

История:



Финиш первой гонки IndyCar на овале в Финиксе в 1964 году

Гонки IndyCar в городе Финикс, штат Аризона, впервые прошли в 1915 году. Тогда гонка состоялась на грунтовом овале близ ярмарки, и выиграл её Эарл Купер на Штутце. А затем настал перерыв в долгие 45 лет, и снова гонка прошла здесь лишь в 1950 году, но после этого заезды стали проводиться регулярно. В 1964 году близ Финикса фактически специально для гонок IndyCar был построен новый овал – Phoenix International Raceway. Эта трасса была создана как «западный дом» гонок IndyCar. С 1964 по 1986 год включительно на трассе PIR ежегодно проходили по две гонки, кроме нескольких сезонов, когда одна из гонок отменялась по различным обстоятельствам. При первом расколе серии в 1979 году трасса с двумя гонками перешла в календарь CART, а при втором – в 1996 году – вошла в календарь IRL. В прошлом году IndyCar вернулся на овал в Финиксе впервые с 2005 года, а гонка объединённой серии прошла впервые с 1995-го. Также прошлый год стал первым сезоном после 2010 года, когда первой овальной гонкой года была не Инди 500.

Круг по трассе вместе с Джозефом Ньюгарденом



Расписание уик-энда:

Суббота:

Тренировка: 02:00 (утра) – 04:00

Квалификация 06:00 (утра) – 07:00

Воскресенье:

Гонка – 04:30 (утра)

(указано московское время)

Трансляция

На территории России в прямом эфире гонку покажет телеканал Авто24. Начало трансляции в 04:00 утра по московскому времени в ночь с субботы на воскресенье. Старт гонки намечен на 04:30. Владимир Башмаков специально для АВТОСПОРТ.com.ruХотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:57 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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