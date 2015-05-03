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В РСА разъяснили новые правила возмещения ОСАГО - автоновости
3-05-2015, 00:42, Автоновости Японский автопроизводитель Nissan готовится в 2016 году вывести на мировой рынок компактный кроссовер Juke нового поколения....
2-01-2017, 21:05, Автоновости На грядущей выставке CES-2017 южнокорейский автопроизводитель представит концепт-кар Ioniq....
9-03-2017, 17:09, Автоновости Удлиненная версия кроссовера Volkswagen Tiguan выглядит значительно крупнее и солиднее стандартной модификации....
22-03-2014, 01:40, Автоновости Новый руководитель «АвтоВАЗа» Бу Андерссон озвучил план развития компании на ближайшие годы....
4-03-2015, 10:58, Автоновости Сегодня в столице Швейцарии открывает свои двери Международный женевский автосалон 2015 года....
3-06-2016, 11:42, Автоновости Хэтчбек прибавил в цене сразу после выхода на российский рынок....
24-12-2015, 20:41, Автоновости Ford получил разрешение от властей Калифорнии на тестирование беспилотных автомобилей....
16-04-2016, 00:02, Автоновости Nissan создал версию электрокара Leaf со встроенным электроэнцефалографом....
27-04-2014, 23:41, Автоновости Британское подразделение Porsche озвучило стоимость дебютировавшего в Пекине кроссовера Macan с 2.0-литровым бензиновым агрегатом....
19-04-2017, 09:03, Автоновости Компания Borgward привезла на автосалон в Шанхай прототип электрической версии кроссовера BX7, которая получила индекс BXi7....
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