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Volkswagen может продать Ducati - автоновости
20-01-2015, 07:50, Автоновости Пилотная серия автомобилей Lada Vesta сойдет с конвейера «АвтоВАЗа» уже в этом месяце....
26-02-2015, 20:04, Автоновости Французский автопроизводитель Renault готовится представить на Женевском автосалоне новую «заряженную» модель....
8-09-2014, 08:01, Автоновости Южно-корейский автопроизводитель Kia в числе других новинок показал на Московском автосалоне концептуальный спорткар GT4 Stinger....
20-12-2014, 10:48, Автоновости Крупнейшие японские автопроизводители не планируют корректировать цены своих моделей для РФ на фоне текущей экономической ситуации....
22-10-2014, 15:56, Автоновости К государственной спутниковой системе «ЭРА-ГЛОНАСС» со временем можно будет подключать и частные легковые автомобили....
5-03-2017, 08:51, Автоновости Мы привыкли к тому, что британцы консервативны. Привыкли к тому, что равно в пять часов у них принято пить чай. И еще к тому, что Land Rover Discovery год от года и от поколения к поколению...
4-08-2016, 16:02, Автоновости В ближайшее время Lada Granta можно будет приобрести и в Болгарии....
11-03-2017, 13:06, Автоновости Московский каршеринг планирует предоставлять людям с ограниченными возможностями специально оборудованные автомобили. Об этом заявили в службе по связям с общественностью компании «Делимобиль»....
2-12-2014, 07:49, Автоновости Грузовые и легковые автомобили российских марок будут выпускать на территории Ирана....
10-01-2015, 10:59, Автоновости Немецкий премиальный бренд Audi, принадлежащий группе компаний Volkswagen, представил кроссовер Audi Q7 нового поколения....