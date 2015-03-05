Валттери Боттас: Надеюсь, в Сочи проведу гонку без проблем
Перед началом гоночного уик-энда Гран При России Валттери Боттас подвёл итоги своих первых 100 дней в составе команды Mercedes, в которой он минувшей зимой заменил чемпиона мира-2016 Нико Росберга.«Никогда прежде мне не доводилось узнавать так много за столь короткий отрезок времени! Но сейчас я чувствую себя в Mercedes как дома, – цитирует Боттаса SpeedWeek. – С каждым следующим Гран При мне удаётся прибавлять и добиваться всё большего от машины. В квалификации в Бахрейне я проехал очень хороший круг, и наградой за это стал поул. Но что касается гоночной дистанции, то без проблем мне удалось проехать только в Австралии. В Китае меня развернуло, а в Бахрейне возникли проблемы из-за неправильного давления в шинах. Надеюсь, что в Сочи я смогу чисто провести гонку.Борьба с Ferrari очень плотная, поэтому любая мелочь играет решающую роль.Всё дело в тонких настройках. Если тебе не удаётся вывести шины в оптимальное температурное окно, то это сказывается на времени круга. На тестах в Бахрейне мы смогли поэкспериментировать с температурой, давлением и прогревом шин. Надеюсь, в ближайших гонках мы увидим результаты этой работы.Моей самой большой ошибкой был разворот в Шанхае. Надеюсь, это произошло в первый и последний раз. В остальном мне не в чем себя винить. Приходя в команду в январе, я знал, чего от меня ждут. Mercedes – команда другого уровня по сравнению с Williams. Не сказать, что я недооценил вызов, но он оказался достаточно сложным. На Гран При Австралии я ставил цель выжать максимум из автомобиля и не могу утверждать, что добился этого.В целом мы считаем, что в жарких условиях у нас есть проблемы. В Сочи в этом плане должно быть проще. Но борьба с Ferrari всё равно будет жёсткой».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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