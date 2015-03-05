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Каратист с мировым именем провел в Артеме семинар для приморских спортсменов

Каратист с мировым именем провел в Артеме семинар для приморских спортсменов
В Артеме состоялся семинар по киокусинкай каратэ-до под руководством неоднократного чемпион мира, Европы и России, мастера спорта международного класса Годерзи Капанадзе (черный пояс 3 дан).

Мероприятие было организовано федерацией киокусинкай каратэ-до Приморского края.

В семинаре приняли участие более 200 спортсменов со всего края, ожидавшие этого события с большим воодушевлением. Сэнсэй поделился с участниками опытом, рассказал и показал, как он готовится к ответственным стартам. По завершению семинара все спортсмены и тренеры получили именные сертификаты с личной подписью именитого каратиста.

Также перед строем всех участников мероприятия поздравили победителей и призеров недавно состоявшихся Чемпионата мира (Токио, Япония) и Первенства России в Москве.

Как отметил президент краевой федерации киокусинкай каратэ-до Евгений Савин, приглашать в Приморье выдающихся спортсменов мирового уровня становится хорошей традицией, которая будет продолжена.



Федерация киокусинкай каратэ-до Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Вчера, 22:46      |      Категория:  Все новости » Спорт
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