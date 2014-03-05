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В Россию приедет семиместный Haval H7L - автоновости
5-03-2014, 11:35, Автоновости В первый день работы Международного автосалона в Женеве французская компания Renault представила городской хэтчбек Renault Twingo нового поколения....
24-01-2014, 16:50, Автоновости Стартовая цена электрокара i-MiEV, выпускаемого известным автомобильным брендом Mitsubishi Motors, была снижена почти вдвое. Отныне на территории Российской Федерации эту модель можно будет...
11-04-2014, 20:20, Автоновости Японская корпорация начала производство обновленной модели Almera на АвтоВАЗе. Для версии 2014 года пересмотрена линейка комплектаций....
7-05-2016, 15:56, Автоновости Электрокары обходятся владельцу дороже аналогов на «классическом» топливе....
28-01-2017, 16:46, Автоновости Эмблема американского спорткара слишком сильно похожа на логотип международной организации....
29-01-2017, 20:45, Автоновости «Зеленое» подразделение немецкой компании теперь будет заниматься созданием беспилотников....
21-10-2013, 02:50, Автоновости Концептуальная модель Mazda MX-5 GT произвела на Гудвудском фестивале скорости столь сильное впечатление на посетителей, что у японского автопроизводителя приняли решение о мелкосерийном выпуске...
20-06-2016, 04:08, Автоновости Peugeot поделилась подробностями спортивной версии кроссовера 3008....
27-03-2017, 13:01, Автоновости На своем заводе, расположенном в Германии, компания Opel, с недавних пор подчиняющаяся концерну PSA, начала выпуск новой генерации модели Insignia....
24-11-2015, 22:44, Автоновости Рабочие завода Volkswagen в Вольфсбурге получат «умные» очки....