ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Расписание всех гоночных серий уик-энда 28-30 апреля Грядущий гоночный уик-энд станет самым знаменательным автоспортивным событием года для российских болельщиков, ведь Формула 1 приедет на Сочи Автодром в четвертый раз. Волнующим событием этот этап является и для Даниила Квята, который вчера отпраздновал свое 23-летие. Лучшим результатом Даниила на Сочи Автодроме является пятое место, завоеванное в 2015-м, когда он приезжал сюда в ранге пилота Red Bull Racing. Гоночный календарь AUTOSPORT.com.ru Предыдущие Гран При России выигрывали исключительно пилоты Mercedes: в первые два года здесь побеждал Льюис Хэмилтон, а в 2016-м триумф отпраздновал Нико Росберг. Однако начало кампании получилось для немецкой команды не самым успешным: Хэмилтон выиграл лишь одну гонку из трех, в то время как уже две победы отпраздновал пилот Ferrari и промежуточный лидер общего зачета Себастьян Феттель. Традиционно в пятницу пройдет две тренировки в 11:00 и 15:00. Также стоит отметить, что в первой сессии примет участие резервный пилот Renault Сергей Сироткин. Третья тренировка состоится в субботу в 12:00, а квалификация начнется в 15:00. Гонка в Сочи стартует в воскресенье в 15:00 по московскому времени. Также наше внимание будет приковано к Никите Мазепину, выступающему в европейской Формуле 3: завтра стартует второй этап сезона-2017 в Монце. Первая гонка Ф3 начнется в субботу в 12:05 по московскому времени. В воскресенье состоится две гонки - в 12:00 и 16:15. После того, как Фернандо Алонсо объявил о своем участии в легендарных соревнованиях «500 миль Индианаполиса», многие болельщики Ф1 обратили свои взоры на серию IndyCar. В предстоящий уик-энд пилоты будут соревноваться в Финиксе, однако для того, чтобы насладиться четвертым этапом кампании-2017, российским болельщикам придется просыпаться очень рано: квалификация начнется в 6:00 в субботу, а воскресная гонка стартует в 4:30. Лидером общего зачета по-прежнему является Себастьен Бурдэ, однако на пятки французу наступают Скотт Диксон, Джозеф Ньюгарден, Симон Пажно и Джеймс Хинчклифф.



indycar.com

После трехнедельного перерыва возвращается и чемпионат WRC: в ночь с четверга на пятницу, а именно в 01:08 будет дан старт Ралли Аргентина. На предыдущих четырех этапах было четыре разных победителя: возможно, гравийные дороги Аргентины подарят очередную сенсацию. В данный момент в турнирной таблице лидирует пилот M-Sport Себастьен Ожье, который на 13 очков опережает Яри-Матти Латвалу из Toyota. Кроме того, нас ждут соревнования WTCC. После великолепного выступления заводской команды Honda в Марокко японский коллектив планирует развить свой успех в Монце. В общем зачете лидируют два гонщика Honda: Тьягу Монтейру и Норберт Мичелис. Квалификация начнется в субботу в 15:15. Гонка открытия стартует в 13:15 воскресенье, а главная гонка запланирована на 15:15.



fiawtcc.com

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 19:56 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Накануне состоялись матчи очередного тура хоккейной Лиги ОТВ. Первым на лед «Фетисов Арены» вышли команды «Дальзавод» и «Находкинские дельфины». Номинальные хозяева начали без раскачки и еще в первом... Подробнее В Renault считают, что вероятность проведения этапа Мировой серии Renault на Сильверстоуне в 2015 году составляет 90%. WSR в полном составе не приезжала в Британию с 2011 года, хотя в 2012-м этап... Подробнее Неслабый пол. Жительницу Приморья Галину Кошурникову признали самой сильной на планете. Она — матрос Тихоокеанского флота. И свою спортивную карьеру начинала с тренировок в спортзале: хотела просто... Подробнее Lotus готова последней из команд Ф1 вывести на трассу свою новую машину, получившую индекс E22. Это произойдет сегодня в Хересе. Коллектив из Энстоуна пропустил первые предсезонные тесты, прошедшие в... Подробнее Первенство России по самбо среди младших юношей и девушек 2001-2002 годов рождения прошло в Академии самбо в Кстово с 15 по 19 июня. По результатам соревнований приморские спортсмены завоевали одну... Подробнее Первенство Дальнего Востока и Забайкалья по хоккею накануне Нового года прошло на льду уссурийской «Ледовой арены». В матчах встретились спортсмены 2002 и 2003 годов рождения. Официальные... Подробнее Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо назвал своего фаворита в сражении за титул в оставшейся части сезона-2016. За шесть этапов до окончания чемпионата двух главных и фактически единственных... Подробнее Организаторы Ралли Аргентина планирует предложить помощь пострадавшим от наводнения районам... Подробнее В минувшие выходные во Владивостоке в школе № 14 стартовала школьная баскетбольная лига «Кэс-баскет». Организатором спортивных соревнований, в которых участвуют команды общеобразовательных школ,... Подробнее Глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун проведет переговоры по потенциальному возвращению Турции в календарь Больших Призов. На прошлой неделе стало известно, что Истанбул-Парк, принявший семь... Подробнее