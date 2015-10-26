Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Расписание всех гоночных серий уик-энда 28-30 апреля

Грядущий гоночный уик-энд станет самым знаменательным автоспортивным событием года для российских болельщиков, ведь Формула 1 приедет на Сочи Автодром в четвертый раз.

Волнующим событием этот этап является и для Даниила Квята, который вчера отпраздновал свое 23-летие. Лучшим результатом Даниила на Сочи Автодроме является пятое место, завоеванное в 2015-м, когда он приезжал сюда в ранге пилота Red Bull Racing.

Гоночный календарь AUTOSPORT.com.ru

Предыдущие Гран При России выигрывали исключительно пилоты Mercedes: в первые два года здесь побеждал Льюис Хэмилтон, а в 2016-м триумф отпраздновал Нико Росберг. Однако начало кампании получилось для немецкой команды не самым успешным: Хэмилтон выиграл лишь одну гонку из трех, в то время как уже две победы отпраздновал пилот Ferrari и промежуточный лидер общего зачета Себастьян Феттель.

Традиционно в пятницу пройдет две тренировки в 11:00 и 15:00. Также стоит отметить, что в первой сессии примет участие резервный пилот Renault Сергей Сироткин.

Третья тренировка состоится в субботу в 12:00, а квалификация начнется в 15:00. Гонка в Сочи стартует в воскресенье в 15:00 по московскому времени.

Также наше внимание будет приковано к Никите Мазепину, выступающему в европейской Формуле 3: завтра стартует второй этап сезона-2017 в Монце. Первая гонка Ф3 начнется в субботу в 12:05 по московскому времени. В воскресенье состоится две гонки - в 12:00 и 16:15.

После того, как Фернандо Алонсо объявил о своем участии в легендарных соревнованиях «500 миль Индианаполиса», многие болельщики Ф1 обратили свои взоры на серию IndyCar.

В предстоящий уик-энд пилоты будут соревноваться в Финиксе, однако для того, чтобы насладиться четвертым этапом кампании-2017, российским болельщикам придется просыпаться очень рано: квалификация начнется в 6:00 в субботу, а воскресная гонка стартует в 4:30. Лидером общего зачета по-прежнему является Себастьен Бурдэ, однако на пятки французу наступают Скотт Диксон, Джозеф Ньюгарден, Симон Пажно и Джеймс Хинчклифф.
Расписание всех гоночных серий уик-энда 28-30 апреля
indycar.com

После трехнедельного перерыва возвращается и чемпионат WRC: в ночь с четверга на пятницу, а именно в 01:08 будет дан старт Ралли Аргентина. На предыдущих четырех этапах было четыре разных победителя: возможно, гравийные дороги Аргентины подарят очередную сенсацию. В данный момент в турнирной таблице лидирует пилот M-Sport Себастьен Ожье, который на 13 очков опережает Яри-Матти Латвалу из Toyota.

Кроме того, нас ждут соревнования WTCC. После великолепного выступления заводской команды Honda в Марокко японский коллектив планирует развить свой успех в Монце. В общем зачете лидируют два гонщика Honda: Тьягу Монтейру и Норберт Мичелис.

Квалификация начнется в субботу в 15:15. Гонка открытия стартует в 13:15 воскресенье, а главная гонка запланирована на 15:15.
Расписание всех гоночных серий уик-энда 28-30 апреля
fiawtcc.com
Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:56      |      Категория:  Все новости » Спорт
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Сыграны очередные матчи Лиги ОТВ
26-10-2015, 14:44, Спорт
Накануне состоялись матчи очередного тура хоккейной Лиги ОТВ. Первым на лед «Фетисов Арены» вышли команды «Дальзавод» и «Находкинские дельфины». Номинальные хозяева начали без раскачки и еще в первом...
Подробнее
Формула Renault 3.5 близка к возвращению в Великобританию в сезоне-2015
18-07-2014, 04:16, Спорт
В Renault считают, что вероятность проведения этапа Мировой серии Renault на Сильверстоуне в 2015 году составляет 90%. WSR в полном составе не приезжала в Британию с 2011 года, хотя в 2012-м этап...
Подробнее
Жительницу Приморья Галину Кошурникову признали самой сильной на планете
15-06-2016, 22:03, Спорт
Неслабый пол. Жительницу Приморья Галину Кошурникову признали самой сильной на планете. Она — матрос Тихоокеанского флота. И свою спортивную карьеру начинала с тренировок в спортзале: хотела просто...
Подробнее
В Lotus готовы вывести свое новое шасси E22 на трассу
7-02-2014, 11:44, Спорт
Lotus готова последней из команд Ф1 вывести на трассу свою новую машину, получившую индекс E22. Это произойдет сегодня в Хересе. Коллектив из Энстоуна пропустил первые предсезонные тесты, прошедшие в...
Подробнее
Юные приморские самбисты завоевали медали Первенства России
28-06-2015, 04:47, Спорт
Первенство России по самбо среди младших юношей и девушек 2001-2002 годов рождения прошло в Академии самбо в Кстово с 15 по 19 июня. По результатам соревнований приморские спортсмены завоевали одну...
Подробнее
Команда «Приморье» - лучшая на Дальнем Востоке
4-01-2015, 22:01, Спорт
Первенство Дальнего Востока и Забайкалья по хоккею накануне Нового года прошло на льду уссурийской «Ледовой арены». В матчах встретились спортсмены 2002 и 2003 годов рождения. Официальные...
Подробнее
Даниэль Риккардо: Чемпионом в сезоне-2016 станет Росберг
23-09-2016, 04:05, Спорт
Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо назвал своего фаворита в сражении за титул в оставшейся части сезона-2016. За шесть этапов до окончания чемпионата двух главных и фактически единственных...
Подробнее
Ралли Аргентина окажет помощь пострадавшим от наводнения
28-03-2015, 13:49, Спорт
Организаторы Ралли Аргентина планирует предложить помощь пострадавшим от наводнения районам...
Подробнее
Во Владивостоке стартовала школьная баскетбольная лига
9-12-2014, 01:07, Спорт
В минувшие выходные во Владивостоке в школе № 14 стартовала школьная баскетбольная лига «Кэс-баскет». Организатором спортивных соревнований, в которых участвуют команды общеобразовательных школ,...
Подробнее
Берни Экклстоун проведет переговоры по будущему Гран При Турции
10-09-2015, 19:48, Спорт
Глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун проведет переговоры по потенциальному возвращению Турции в календарь Больших Призов. На прошлой неделе стало известно, что Истанбул-Парк, принявший семь...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU