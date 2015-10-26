ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Дети с ограниченными возможностями состязались в игре бочча

В Большом Камне прошли соревнования по паралимпийскому виду спорта бочча среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Соревнования были организованы филиалом ДМООИ «Ковчег» в Большом Камне при поддержке Приморской краевой федерации физической культуры и спорта инвалидов с ПОДА.

Юные спортсмены состязались в дружеской атмосфере. После соревнований всех участников ждало чаепитие со сладостями.

Руководитель филиала ДМООИ "Ковчег" в Большом Камне Александр Фокин отметил, что соревнования вызвали у детей большой интерес.

- Увидев как дети «загорелись» этой паралимпийской игрой, мы поняли, что такие мероприятия надо сделать системными и ежемесячными. Детям нужен спорт, и не важно, это ребенок с инвалидностью или здоровый, за почти три года я убедился в важности помогать людям, - сообщил Фокин.

Организаторы соревнований выражают благодарность директору ДВФУ Зинченко О.Э. за предоставления зала, Андрюхину А.В. и волонтерам – за помощь в организации.





Филиал ДМООИ «Ковчег» г. Большой Камень

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 18:41 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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