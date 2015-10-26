Дети с ограниченными возможностями состязались в игре бочча
В Большом Камне прошли соревнования по паралимпийскому виду спорта бочча среди детей с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования были организованы филиалом ДМООИ «Ковчег» в Большом Камне при поддержке Приморской краевой федерации физической культуры и спорта инвалидов с ПОДА.
Юные спортсмены состязались в дружеской атмосфере. После соревнований всех участников ждало чаепитие со сладостями.
Руководитель филиала ДМООИ "Ковчег" в Большом Камне Александр Фокин отметил, что соревнования вызвали у детей большой интерес.
- Увидев как дети «загорелись» этой паралимпийской игрой, мы поняли, что такие мероприятия надо сделать системными и ежемесячными. Детям нужен спорт, и не важно, это ребенок с инвалидностью или здоровый, за почти три года я убедился в важности помогать людям, - сообщил Фокин.
Организаторы соревнований выражают благодарность директору ДВФУ Зинченко О.Э. за предоставления зала, Андрюхину А.В. и волонтерам – за помощь в организации.
Накануне состоялись матчи очередного тура хоккейной Лиги ОТВ. Первым на лед «Фетисов Арены» вышли команды «Дальзавод» и «Находкинские дельфины». Номинальные хозяева начали без раскачки и еще в первом...
Lotus готова последней из команд Ф1 вывести на трассу свою новую машину, получившую индекс E22. Это произойдет сегодня в Хересе. Коллектив из Энстоуна пропустил первые предсезонные тесты, прошедшие в...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!