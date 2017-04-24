Украденное сердце - автоновости

Редко бывает, чтобы целому городу наносили рану. Но именно так случилось с Калязиным – весь его центр оказался затопленным при строительстве водохранилища. Посмотреть на то, что осталось от старинного поселения, мы отправились на новеньком Mitsubishi Outlander

Обычно при планировании коротких «поездок выходного дня» мы стараемся не забираться за пределы Московской области. Но обойти вниманием Калязин не смогли: пусть это и Тверская область, и ехать туда около 180 км – все равно там стоит побывать хоть раз каждому любителю автопутешествий. Ведь именно там над тихими водами Угличского водохранилища возвышается ставшая известной достопримечательностью колокольня Никольского собора, некогда бывшего «сердцем» города.

Несмотря на то что вместе с Mitsubishi Outlander мы избороздили уже немало километров и отлично «изучили» друг друга, он сумел нас крепко удивить! Оказалось, что недавняя смена модельного года принесла автомобилю немало новых опций. Так, помимо «грелок» в сиденьях тут появился обогрев руля и лобового стекла. И то, и другое оказалось по-настоящему полезным. И хотя баранка подогревается не целиком – верхнюю треть обода эта функция не захватывает, этого вполне достаточно, чтобы не морозить руки студеным утром. Что же до подогрева стекла, то здесь и обсуждать нечего – благодаря ему не нужно долго и мучительно дожидаться, пока «климат» растопит ночную наледь, напрочь перекрывшую обзор.

Многим понравится еще одно преобразование – обновленный Outlander получил не одну, а сразу четыре наружные камеры. Причем работать они могут в разных режимах: по нажатию кнопки на руле на экран выводится картинка кругового обзора, плюс видео с передней или правой камеры, по дальнему от водителя борту. Такое нововведение – отнюдь не излишество. Оно неплохо помогает при штурме бездорожья. Да и в тесных проездах до минимума снижает риск зацепить соседнюю машину или низкую ограду. Помогают и ультразвуковые датчики. Их тоже стало больше, теперь они сканируют не только пространство позади автомобиля, но и перед его капотом.

Пусть совсем чуть-чуть, но обновился Outlander и внешне. Отличить такую машину можно по обтекателю радиоантенны: вместо прежнего штырька на крыше появился модный «плавничок».

А ведь этот кроссовер и раньше заслуживал только лестных отзывов – просторный и вместительный, богато укомплектованный, с отменной динамикой и неплохой проходимостью. Все это никуда не делось! В чем мы убедились по дороге до Калязина, которая оказалась весьма разнообразной. Долетев «с ветерком» до Сергиева Посада, мы порадовались как динамике, так и уверенному поведению машины на асфальте. Но дальше начался чуть более проблемный участок – покрытие на Угличском шоссе местами испещрено трещинами и мелкими выбоинами. С такими задачами подвеска Outlander справляется отлично, седоки ощущают лишь слабую дрожь кузова там, где большинство конкурентов этого «японца» уже начали бы снижать скорость из-за тряски. Въехав же в Тверскую область, мы вообще словно попали на полосу препятствий. Местами оказывалось проще и ровнее ехать по обочине, чем по проезжей части! К слову, многие легковушки так и делали. Да и не только они, некоторые «паркетники» на наших глазах не выдерживали адской тряски и уходили на более ровный грунт. Тем ценнее то, что Mitsubishi и такое испытание прошел уверенно – даже в столь непростых условиях он не доставил нам ни малейшего дискомфорта.

Забегая вперед, скажем, что мы не просто добрались до Калязина, но и поколесили по его окрестностям. И там в очередной раз убедились во внедорожных талантах Outlander. Что на льду, что в глубокой колее, заполненной смесью воды и снега, он ехал одинаково ровно и уверенно. Впрочем, в этом заслуга не только отлично работающей системы полного привода, но и новых зимних шин Nitto Therma Spike. Они оказались не только на редкость стабильными и комфортными в самых разных условиях, но и вполне пригодными для внедорожных участков.

Так ради чего же стоило подвергать наш автомобиль таким испытаниям? На первый взгляд ничего особенного в Калязине нет – обычный провинциальный городок с населением всего 13 тыс. человек. Привычная застройка 2–3-этажными домиками, разбитые «в хлам» дороги. Но есть там пара мест, позволяющих представить его совсем другим. Конечно, не самым первым поселением Никола-на-Жабне, упоминания о котором появились в летописях еще XII века. А именно уездным городом Калязин, каким его знали в XVIII–XIX веках. В те времена он был значимым торговым центром, где дважды в год устраивались большие ярмарки. Тут процветали разные ремесла – строительство судов, кузнечный промысел, валяльное и кружевное дело… Все это практически полностью исчезло в 1939–1940 годах: при строительстве Угличской ГЭС большая часть территории старого города вместе с основными памятниками истории и архитектуры оказалась под водой.

Сегодня в Калязине осталось совсем немного исторических зданий, построенных еще до революции, в основном жилье пришлось возводить заново. Не слишком охотно возвращались сюда и жители – старожилы хорошо помнили, каким был город, пока у него не украли его «сердце».

Со временем ситуация мало изменилась. Людей стало меньше, былые промыслы захирели. Но и ныне действует несколько значимых предприятий. К примеру, машиностроительный завод, относящийся к корпорации МиГ, а также радиоастрономическая обсерватория, где установлен мощный радиотелескоп РТ-64 с диаметром рефлектора 64 м!

Но, пожалуй, главные местные достопримечательности – это краеведческий музей, где можно больше узнать о былых временах, и торчащая из воды колокольня Никольского собора. Сам собор перед затоплением разрушили, а вот почему оставили колокольню? На эту тему в народе ходят разные версии. Некоторые похожи на правду, другие – на байки. Но именно ради этой странной, величественной и одновременно пугающей картины стоит хоть раз съездить в Калязин.

Увы, в истории этого города есть еще одно темное пятно – большая заброшенная стройка. Одолев всего пару километров тяжелой дороги, можно попасть в густой сосновый лес, где между вековых деревьев возвышается огромный остов здания, которое должно было стать санаторием Министерства обороны. Возводили его в конце 1980-х, и строительство почти закончили – говорят, даже мебель начали завозить. Но затем в стране началась кутерьма, финансирование свернули, а будущая здравница оказалась никому не нужной. Разумеется, наиболее предприимчивые дельцы быстро растащили все, что только можно, включая мраморную облицовку стен. В 2004-м была предпринята попытка восстановить недостроенный санаторий, но дальше громких слов дело не пошло. Так и стоит в лесу эта заброшенная громада, которая могла бы стать очень уютным местом, привлекающим туристов. Но она не пустует – сюда приезжает немало любителей подобных «памятников», да и местная молодежь частенько собирается на посиделки.

Признаем, непростая судьба Калязина и его мрачноватые достопримечательности – не совсем те места, что обычно предпочитают путешественники. Но побывать там и увидеть все собственными глазами стоит. Хотя бы ради того, чтобы помнить об ошибках, совершенных в прошлом, и не повторять их в будущем. Тем более что даже в такой поездке можно найти светлые стороны. К примеру, наше настроение поднималось каждый раз, когда мы возвращались в салон современного, богато оснащенного, отлично подготовленного к испытаниям российской глубинкой Mitsubishi Outlander.