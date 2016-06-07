Тото Вольф: Трехлетнему доминированию Mercedes пришел конец
Руководитель Mercedes Motorsport Тото Вольф констатировал, что эра доминирования немецкой команды в Формуле 1 подошла к концу.Mercedes не оставляла шансов соперникам с начала эпохи гибридных силовых установок V6: в период с 2014 по 2016 год включительно коллектив выиграл 51 из 59 Гран При.Однако на старте сезона-2017 команда одержала победу только в одной гонке из трех, в то время как в двух Гран При успех отпраздновала Ferrari усилиями Себастьяна Феттеля.«Да, наше трехлетнее доминирование в Ф1 закончилось, – сказал Тото в интервью швейцарскому изданию Blick. – Это не всегда играло на руку Ф1. Вот почему сейчас болельщики предвкушают фантастическую битву за чемпионство».В то же время Вольф доволен тем, что с приходом в команду Валттери Боттаса отношения между пилотами наладились.Напомним, что в предыдущие годы судьба чемпионского титула решалась в сражении между напарниками по команде Нико Росбергом и Льюисом Хэмилтоном, в результате чего их отношения подпортились.В Mercedes могут пересмотреть командную тактику после неудачи в Бахрейне«На протяжении последних трех лет нам приходилось усмирять Росберга и Хэмилтона. Сейчас эта проблема позади», – резюмировал австриец.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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