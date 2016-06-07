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Семинар для родителей детей-хоккеистов проведет психолог программы «Добрый лед»

Семинар для родителей детей-хоккеистов проведет психолог программы «Добрый лед»
Спортивный клуб «Адмирал» и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко приглашают всех родителей детей-хоккеистов посетить бесплатные семинары «Родители, дети и спорт». Семинары проводит доктор психологических наук, доцент Омского государственного педагогического университета, психолог программы «Добрый лед» Фонда Тимченко Александра Федоровна Филатова.



Вопросы, которые будут рассмотрены на семинаре:

- Что делать, если ребенок не хочет учиться в школе?

- Прав ли тренер, отстраняющий ребенка от тренировки за «тройки»?

- Как поступать родителям, если ребенка дразнят «друзья» по команде?

- С какого возраста и как приучать ребенка к ответственности и самостоятельности?

- Что делать, если юные спортсмены дерутся в раздевалке?

- Как и с какого возраста говорить о вопросах пола, о половых различиях?

- Как бороться с излишней раздражительностью и агрессивностью ребенка?

- Как научить юного спортсмена настроиться на игру, если он очень волнуется?

- Как снять излишнюю напряженность перед игрой?

- Может ли тренер обучить мастерству всех без исключения юных спортсменов?



Время и место проведения семинаров:

25-26 мая, г. Большой Камень, Ледовая арена, конференц-зал, начало в 17.30.

27-28 мая, г. Артем, Ледовая арена (ул. Севастопольская, 36, 1 этаж), конференц-зал, начало в 15.00.

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 14:51      |      Категория:  Все новости » Спорт
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