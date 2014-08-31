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Эвакуацию предложили заменить блокировкой колес - автоновости
31-08-2014, 05:53, Автоновости Японский автопроизводитель Suzuki покажет на автосалоне в Париже возрожденный внедорожник Vitara....
9-11-2016, 12:56, Автоновости Китайский концерн LeEco испытывает финансовые трудности из-за слишком быстрого расширения....
26-05-2016, 07:41, Автоновости Ценник кроссовера на российском рынке будет привязан в европейской валюте....
10-08-2015, 16:09, Автоновости Российский бренд Lada, традиционно удерживающий статус лидера вторичного авторынка нашей страны, постепенно теряет свою популярность среди покупателей б/у автомобилей....
20-04-2017, 04:48, Автоновости На автосалоне в Шанхае Citroen представил кроссовер C5 Aircross. Его внешность во многом пересекается с прошлогодним концептом, с которого практически без изменений перекочевали фары, фонари и...
31-10-2016, 01:05, Автоновости За месяц в России было продан 31 итальянский спорткар....
6-11-2016, 00:51, Автоновости Концептуальный Sorento Ski Gondola получила четыре независимые гусеницы вместо колес и систему автономного управления....
28-02-2014, 22:30, Автоновости Концерн Bosсh инвестирует в новый завод по производству автомобильных компонентов в Самаре €50 млн. Накануне состоялась закладка первого камня в строительство предприятия, запуск производства...
12-04-2015, 11:43, Автоновости Южно-корейский автопроизводитель SsangYong снижает цены на свои автомобили для российского рынка....
3-03-2014, 18:20, Автоновости Руководство SEAT в надежде спасти бренд от банкротства одобрило идею разработки серийного кроссовера, который призван расширить клиентскую базу компании....