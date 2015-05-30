Разновидности операций на позвоночнике

Боли в позвоночнике в определенный момент тревожат почти любого современного человека. Диагностика от профессионалов помогает выявить проблему на самой первой стадии: в подобном варианте можно обойтись классическими методиками лечения. Если вы игнорировали тревожные проявления, заболевание постепенно прогрессирует до стадии, когда единственный способ - это операция.
Специализированный центр хирургии позвоночника предлагает полное лечение самых тяжелых дисфункций позвоночного столба с учетом рекомендаций нейрохирургов, неврологов, онкологов и физиотерапевтов. Хирургическое вмешательство рекомендуется, когда традиционная терапия эффектов не дает. Спинальная хирургия включает в себя широкий комплекс мероприятий, начиная диагностикой и заканчивая этапом реабилитации. Отличный эффект оперативного вмешательства будет зависеть от тщательного соблюдения протоколов на каждом этапе. 100% реабилитация является обязательным условием при операциях.
Как сегодня осуществляют операции на позвоночнике в германии?
Направления ортопедического лечения:
восстановление функциональности после травмирований;
Лечение межпозвоночной грыжи в германии проводится как консервативно, так и хирургическими методами. Когда больной обратился слишком поздно за помощью, и консервативные методы не помогут, требуется операция. Удаление межпозвоночной грыжи выполняется с применением микроскопов. Данная техника помогает провести манипуляцию с высокой точностью, при всем этом доступ к операционному полю в виде не очень большого надреза. Спиноскоп дает возможности контролировать ход операции, предоставляя полный обзор.
Прогрессивные методы лечения в спинальной хирургии
Современная ортопедия совмещает принципы меньшей травматичности и малоинвазивности при любом вмешательстве в позвоночный столб. Технологии гарантируют возможности выполнения эндоскопических, чрескожных и микрохирургических операций на анатомических структурах позвоночника. Одна из новейших методик при оперативном вторжении – популярная техника навигационного сопровождения. Система обеспечит точное расположение и фиксацию винтов в ходе операции. Это помогает прогнозировать благополучный исход лечения, когда повторная операция на позвоночнике будет не нужна.
В случаях опухолевых болезней позвоночника оперативное лечение выполняется под электрофизиологическим контролем. Контролирование выполняется с помощью электродов, которые определяют чувствительность нервных окончаний по ходу операции. Позвонки, которые поражены опухолью, заменяют имплантатами. Помимо этого могут быть назначены, в качестве дополнительных методов, химиотерапия или лучевая терапия.
Не только морщины, пониженный тонус кожи, усталый взгляд и одежда не по возрасту делают нас старше, но и так называемая «старческая» улыбка. Эксперты в области эстетической стоматологии отметили пять...
Диета Дженнифер Лопес поможет вам добиться идеальной гармонии пропорций, отличающей фигуру этой латиноамериканской красавицы. А выбранный ею режим тренировок позволит укрепить свои мышцы, сделав тело...
Кроме того, сколько бутылок пива, бокалов вина и кружек чая вы выпили, о чем нам еще может рассказать наше пи-пи? А оказывается, об очень многом. Как касательно нашего здоровья, так и наших привычек....
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!