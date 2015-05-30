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Разновидности операций на позвоночнике

Разновидности операций на позвоночникеБоли в позвоночнике в определенный момент тревожат почти любого современного человека. Диагностика от профессионалов помогает выявить проблему на самой первой стадии: в подобном варианте можно обойтись классическими методиками лечения. Если вы игнорировали тревожные проявления, заболевание постепенно прогрессирует до стадии, когда единственный способ - это операция.

Специализированный центр хирургии позвоночника предлагает полное лечение самых тяжелых дисфункций позвоночного столба с учетом рекомендаций нейрохирургов, неврологов, онкологов и физиотерапевтов. Хирургическое вмешательство рекомендуется, когда традиционная терапия эффектов не дает. Спинальная хирургия включает в себя широкий комплекс мероприятий, начиная диагностикой и заканчивая этапом реабилитации. Отличный эффект оперативного вмешательства будет зависеть от тщательного соблюдения протоколов на каждом этапе. 100% реабилитация является обязательным условием при операциях.

Как сегодня осуществляют операции на позвоночнике в германии?

Направления ортопедического лечения:

  • восстановление функциональности после травмирований;
  • имплантация межпозвоночных дисков;
  • исправление сколиоза;
  • лечение онкологических заболеваний;
  • устранение последствий ущемления нервных окончаний.

Лечение межпозвоночной грыжи в германии проводится как консервативно, так и хирургическими методами. Когда больной обратился слишком поздно за помощью, и консервативные методы не помогут, требуется операция. Удаление межпозвоночной грыжи выполняется с применением микроскопов. Данная техника помогает провести манипуляцию с высокой точностью, при всем этом доступ к операционному полю в виде не очень большого надреза. Спиноскоп дает возможности контролировать ход операции, предоставляя полный обзор.

Прогрессивные методы лечения в спинальной хирургии

Современная ортопедия совмещает принципы меньшей травматичности и малоинвазивности при любом вмешательстве в позвоночный столб. Технологии гарантируют возможности выполнения эндоскопических, чрескожных и микрохирургических операций на анатомических структурах позвоночника. Одна из новейших методик при оперативном вторжении – популярная техника навигационного сопровождения. Система обеспечит точное расположение и фиксацию винтов в ходе операции. Это помогает прогнозировать благополучный исход лечения, когда повторная операция на позвоночнике будет не нужна.

В случаях опухолевых болезней позвоночника оперативное лечение выполняется под электрофизиологическим контролем. Контролирование выполняется с помощью электродов, которые определяют чувствительность нервных окончаний по ходу операции. Позвонки, которые поражены опухолью, заменяют имплантатами. Помимо этого могут быть назначены, в качестве дополнительных методов, химиотерапия или лучевая терапия.

Информация предоставлена из источника klinikum-karlsbad.ru





Опубликовано:   Сегодня, 11:59      |      Категория:  Красота и здоровье
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