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Резина Voyagerот от онлайн-магазина Титаншина

Зимняя резина Voyager уверенно ворвалась на просторы украинского рынка. Растущая популярность шин обусловлена приемлемой ценой и высокими качественными показателями изделия. Наряду с растущим спросом, увеличилось число реализации продукции, которая не соответствует заданным эксплуатационным характеристикам. Чтобы не стать владельцем резины сомнительного происхождения, потребителям рекомендуется совершать покупки только в проверенных местах. Одним из таких онлайн-ресурсов является интернет-магазин Титаншина.

Преимущества интернет-магазина

Обратившись к услугам онлайн-ресурса Титаншина http://titanshina.ua/shiny-zimnie-voyager, потребителю становится доступной широкая модельная линейка товаров. Богатый ассортимент зимних шин Voyager позволяет выбрать и приобрести продукцию сразу для всех членов семьи. Квалифицированный персонал магазина со знанием дела подскажет какая модель зимней резины наиболее подходит конкретному пользователю. Такие параметры, как посадочный диаметр, ширина и высота профиля покрышки являются определяющими. При выборе шин также необходимо учитывать манеру езды клиента, какой стиль управления автомобилем он предпочитает - спокойный режим или езда с элементами экстрима. Круглосуточный доступ к сервисам интернет-магазина открывает возможность для потенциальных покупателей в любое удобное время оформлять заказ. Зимние шины Voyager от интернет-магазина Титаншина - это гарантировано оригинальная продукция японского концерна «Sumitomo Ruber Industries», над разработкой которой трудились инженеры немецкой компании DEKA Pneumatics.

Особенности зимней резины Voyager

Удачное сочетание современных японских технологий и немецкой скрупулезности позволило объединить в резине оптимальный набор свойств, необходимых для комфортной и безопасной эксплуатации шин в условиях отечественной климатической зоны. Благодаря внедрению актуальных разработок, зимняя резина обладает рядом преимуществ:
- отличная устойчивость на асфальте с мокрым или сухим дорожным покрытием;
- соблюдение рекомендованного скоростного режима обеспечивает максимальный показатель износостойкости резины;
- специальный рисунок протектора гарантирует надежную сцепку с дорогой при гололедице;
- даже при повышении скорости показатели шумовых характеристик шин Voyager находятся на минимальном уровне;
- отсутствует необходимость установки шипов.

Титаншина - это не просто интернет-ресурс, занимающийся продажей резины от ведущих производителей. В состав компании входит также и автосервис, на котором можно произвести в том числе и замену полного комплекта шин.



Опубликовано:   Сегодня, 11:51      |      Категория:  Автоновости
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