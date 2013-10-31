Резина Voyagerот от онлайн-магазина Титаншина

Зимняя резина Voyager уверенно
ворвалась на просторы украинского рынка. Растущая популярность шин
обусловлена приемлемой ценой и высокими качественными показателями
изделия. Наряду с растущим спросом, увеличилось число реализации
продукции, которая не соответствует заданным эксплуатационным
характеристикам. Чтобы не стать владельцем резины сомнительного
происхождения, потребителям рекомендуется совершать покупки только в
проверенных местах. Одним из таких онлайн-ресурсов является
интернет-магазин Титаншина.
Преимущества интернет-магазина
Обратившись
к услугам онлайн-ресурса Титаншина http://titanshina.ua/shiny-zimnie-voyager, потребителю становится доступной
широкая модельная линейка товаров. Богатый ассортимент зимних шин Voyager позволяет выбрать и приобрести продукцию сразу для всех членов семьи.
Квалифицированный персонал магазина со знанием дела подскажет какая
модель зимней резины наиболее подходит конкретному пользователю. Такие
параметры, как посадочный диаметр, ширина и высота профиля покрышки
являются определяющими. При выборе шин также необходимо учитывать манеру
езды клиента, какой стиль управления автомобилем он предпочитает -
спокойный режим или езда с элементами экстрима. Круглосуточный доступ к сервисам интернет-магазина открывает возможность для потенциальных покупателей в любое удобное время оформлять заказ. Зимние шины Voyager от интернет-магазина Титаншина - это гарантировано оригинальная продукция японского концерна «SumitomoRuberIndustries», над разработкой которой трудились инженеры немецкой компании DEKAPneumatics.
Особенности зимней резины Voyager
Удачное
сочетание современных японских технологий и немецкой скрупулезности
позволило объединить в резине оптимальный набор свойств, необходимых для
комфортной и безопасной эксплуатации шин в условиях отечественной
климатической зоны. Благодаря внедрению актуальных разработок, зимняя
резина обладает рядом преимуществ:
- отличная устойчивость на асфальте с мокрым или сухим дорожным покрытием;
- соблюдение рекомендованного скоростного режима обеспечивает максимальный показатель износостойкости резины;
- специальный рисунок протектора гарантирует надежную сцепку с дорогой при гололедице;
- даже при повышении скорости показатели шумовых характеристик шин Voyager находятся на минимальном уровне;
- отсутствует необходимость установки шипов.
Титаншина
- это не просто интернет-ресурс, занимающийся продажей резины от
ведущих производителей. В состав компании входит также и автосервис, на
котором можно произвести в том числе и замену полного комплекта шин.
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!