«Спартак-Приморье» все ближе к «бронзе»

В среду на паркете СК «Олимпиец» состоялась третья игра за бронзовую награду Суперлиги по баскетболу между «Спартаком-Приморье» и «Новосибирском».

Перед матчем «Спартак-Приморье» находился в удобной для себя ситуации: выиграть хотя бы один матч в гостях большого стоит, тем более что предстоял домашний матч при мощной поддержке местных болельщиков.

Уже по традиции игра для хозяев началась с пропущенного очка, однако нападающий Максим Кривошеев быстро вывел «тигров» вперед. Более по ходу встречи новосибирцам так и не удалось обогнать оппонентов. Красно-белые уверенно использовали свои моменты, однако гости далеко не отпускали подопечных Милоша Павичевича. 20:13 счет после первого периода.

В начале следующей десятиминутки приморцы слегка подсели, подпустив соперника на 4 очковый разрыв, но вскоре встрепенулись и оторвались на комфортные для себя 10 очков – 39:29

После большого перерыва заполненные трибуны спортивного комплекса во всю гнали красно-белых вперед. Владимир Певнев, тренер БК «Новосибирск», провел воспитательную беседу со своими игроками, и отрыв начал снова сокращаться. Но после половины периода спартаковцы поймали кураж: пользуясь браком гостей и отличной реализацией своих моментов, хозяевам удалось увеличить разрыв до 15 очков. Нельзя не отметить огромный вклад в этот перевес защитника «Спартака- Приморья» Федора Ключникова, который под конец периода набрал 11 очков, 62:47.

В заключительном периоде хозяева и не думали прекращать натиск на соперника, и порадовали своих болельщиков, сделав эту десятиминутку самой результативной для себя, заработав 24 очка. Гости лишь изредка отвечали «тиграм», но все тщетно: 86-64, уверенная победа приморцев.

Четвертый матч состоится 27 апреля на паркете СК «Олимпиец» в 19:00 по местному времени.





БК «Спартак-Приморье» - БК «Новосибирск» 86:64 (20:13, 19:16, 23:18, 24:17)





«Спартак-Приморье»: Ключников (27), Кривошеев (15+12 подборов), Кирдячкин (13), Мартин (9), Матеюнас (8), Белов (5), Анисимов (5), Савельев (4), Бабайлов, Гетманов





«Новосибирск»: Макеев (11 очков+2 подбора+2 передачи), Лавников (11 очков+2 подбора), Новиков (10 очков+ 6 подборов+ 1 передача), Голдырев (7 очков), Двалишвили (6 очков+8 подборов), Коршаков (4 очка+6 подборов), Курцевич (3 очка+3 подбора), Писклов (2 очка+ 4 подбора+3 передачи), Шатохин





Счет в серии 2-1 в пользу приморцев.





Константин Дремов, ИА СпортПриморье

Фото пресс-службы БК "Спартак-Приморье"