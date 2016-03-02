«Спартак-Приморье» все ближе к «бронзе»

В среду на паркете СК «Олимпиец» состоялась третья игра за бронзовую награду Суперлиги по баскетболу между «Спартаком-Приморье» и «Новосибирском».
Перед матчем «Спартак-Приморье» находился в удобной для себя ситуации: выиграть хотя бы один матч в гостях большого стоит, тем более что предстоял домашний матч при мощной поддержке местных болельщиков.
Уже по традиции игра для хозяев началась с пропущенного очка, однако нападающий Максим Кривошеев быстро вывел «тигров» вперед. Более по ходу встречи новосибирцам так и не удалось обогнать оппонентов. Красно-белые уверенно использовали свои моменты, однако гости далеко не отпускали подопечных Милоша Павичевича. 20:13 счет после первого периода.
В начале следующей десятиминутки приморцы слегка подсели, подпустив соперника на 4 очковый разрыв, но вскоре встрепенулись и оторвались на комфортные для себя 10 очков – 39:29
После большого перерыва заполненные трибуны спортивного комплекса во всю гнали красно-белых вперед. Владимир Певнев, тренер БК «Новосибирск», провел воспитательную беседу со своими игроками, и отрыв начал снова сокращаться. Но после половины периода спартаковцы поймали кураж: пользуясь браком гостей и отличной реализацией своих моментов, хозяевам удалось увеличить разрыв до 15 очков. Нельзя не отметить огромный вклад в этот перевес защитника «Спартака- Приморья» Федора Ключникова, который под конец периода набрал 11 очков, 62:47.
В заключительном периоде хозяева и не думали прекращать натиск на соперника, и порадовали своих болельщиков, сделав эту десятиминутку самой результативной для себя, заработав 24 очка. Гости лишь изредка отвечали «тиграм», но все тщетно: 86-64, уверенная победа приморцев.
Четвертый матч состоится 27 апреля на паркете СК «Олимпиец» в 19:00 по местному времени.
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