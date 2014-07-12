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Haas гордится ранним переходом на конструирование машины-2017
Руководитель Haas Гюнтер Штайнер заявил, что американская команда приняла верное решение, переключив свое внимание на машину 2017 года посреди сезона-2016.
В дебютной кампании Haas набрала очки в трех из первых четырех Гран При, однако затем результаты американского коллектива пошли на спад, в результате чего в Кубке конструкторов детище Джина Хааса стало восьмым.
Тем не менее спаду результатов есть логическое объяснение: начиная с мая 2016 года Haas продувала в аэродинамической трубе исключительно автомобиль-2017, так как тщательно готовилась к внедрению нового технического регламента.
«Мы сделали шаг вперед в сравнении с прошлым годом: с одной стороны, это вполне естественно, с другой – это не может не радовать, – заявил Гюнтер. – В прошлом году мы дебютировали в Ф1 и выступили неплохо. Нам необходимо было прибавлять и мы этот прогресс показали.
Машина-2017 выглядит более конкурентоспособной, чем автомобиль-2016. Кажется, что и команда начала работать лучше, действуя согласно плану, составленному в прошлом году.
Мы всегда говорили, что нам нужно прибавлять в области подготовки к гонкам.
Но на то, чтобы нанять необходимый персонал, уходит время. Новые сотрудники пришли в команду в конце 2016 года, и по состоянию на начало 2017 года наш план работает».
© autosport.com
Ромен Грожан также отметил важность набора высококлассного персонала, добавив: «Сейчас в нашей команде работает больше людей. Это позволяет нам анализировать больше информации, что здорово.
Если у нас возникают проблемы, мы можем положиться на людей, которые способны внедрить ключевые изменения в области работы шин, аэродинамики и прочего».
Кевин Магнуссен добыл первые очки команды в 2017-м в Китае, финишировав восьмым, а Грожан повторил это достижение в Бахрейне.
В данный момент Haas занимает седьмое место в Кубке конструкторов, соревнуясь с Williams, Force India, Renault и Toro Rosso.
«В этом году мы выглядим гораздо солиднее. Haas проводит лишь второй сезон в Ф1 и уже борется с Williams и Renault, которая раньше называлась Toleman, Benetton… Это демонстрация того, что мы делаем отличную работу, – продолжил Штайнер. – Возможно, мы еще нескоро составим конкуренцию топ-командам, но нам приятно сражаться за право называться лучшим коллективом среднего эшелона. Это все требует усилий. Нам противостоят качественные команды, обладающие сильным персоналом, однако мы навязываем им борьбу, и это здорово».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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