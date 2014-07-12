ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Haas гордится ранним переходом на конструирование машины-2017 Руководитель Haas Гюнтер Штайнер заявил, что американская команда приняла верное решение, переключив свое внимание на машину 2017 года посреди сезона-2016. В дебютной кампании Haas набрала очки в трех из первых четырех Гран При, однако затем результаты американского коллектива пошли на спад, в результате чего в Кубке конструкторов детище Джина Хааса стало восьмым. Тем не менее спаду результатов есть логическое объяснение: начиная с мая 2016 года Haas продувала в аэродинамической трубе исключительно автомобиль-2017, так как тщательно готовилась к внедрению нового технического регламента. «Мы сделали шаг вперед в сравнении с прошлым годом: с одной стороны, это вполне естественно, с другой – это не может не радовать, – заявил Гюнтер. – В прошлом году мы дебютировали в Ф1 и выступили неплохо. Нам необходимо было прибавлять и мы этот прогресс показали. Машина-2017 выглядит более конкурентоспособной, чем автомобиль-2016. Кажется, что и команда начала работать лучше, действуя согласно плану, составленному в прошлом году. Мы всегда говорили, что нам нужно прибавлять в области подготовки к гонкам. Но на то, чтобы нанять необходимый персонал, уходит время. Новые сотрудники пришли в команду в конце 2016 года, и по состоянию на начало 2017 года наш план работает».



© autosport.com

Ромен Грожан также отметил важность набора высококлассного персонала, добавив: «Сейчас в нашей команде работает больше людей. Это позволяет нам анализировать больше информации, что здорово. Если у нас возникают проблемы, мы можем положиться на людей, которые способны внедрить ключевые изменения в области работы шин, аэродинамики и прочего». Кевин Магнуссен добыл первые очки команды в 2017-м в Китае, финишировав восьмым, а Грожан повторил это достижение в Бахрейне. В данный момент Haas занимает седьмое место в Кубке конструкторов, соревнуясь с Williams, Force India, Renault и Toro Rosso. «В этом году мы выглядим гораздо солиднее. Haas проводит лишь второй сезон в Ф1 и уже борется с Williams и Renault, которая раньше называлась Toleman, Benetton… Это демонстрация того, что мы делаем отличную работу, – продолжил Штайнер. – Возможно, мы еще нескоро составим конкуренцию топ-командам, но нам приятно сражаться за право называться лучшим коллективом среднего эшелона. Это все требует усилий. Нам противостоят качественные команды, обладающие сильным персоналом, однако мы навязываем им борьбу, и это здорово».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:52 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ В воскресенье, 13 июля, во Владивостоке на Спортивной набережной напротив «Океанариума» состоится открытый краевой турнир по классическому жиму лежа среди женщин, мужчин и ветеранов, начало в 11... Подробнее Исполнительный директор Формулы 1 Берни Экклстоун назвал нелепым отказ Ferrari и Mercedes продавать свои силовые установки Red Bull в следующем году, обвинив двух производителей в защите личных... Подробнее Маверик Виньялес считает, что высокий темп Suzuki на предсезонных тестах в преддверии Гран При Катара сыграл с командой злую шутку. Маверик показал лучшее время по итогам двух дней предсезонных... Подробнее Сегодня в яхт-клубе «Семь футов» открыли всероссийские соревнования «Кубок Залива Петра Великого в классе «Оптимист». В регате принимают участие спортсмены от 9 до 16 лет из Комсомольска-на-Амуре,... Подробнее Заместитель руководителя Lotus F1 Федерико Гастальди предупредил журналистов, что его команда не планирует делать важных заявлений на предстоящем Гран При Бельгии. Слова Гастальди связаны со слухами... Подробнее Губернатор Владимир Миклушевский, сегодня, 20 февраля, встретился с хоккеистами приморской команды «Адмирал». Глава региона поздравил «моряков» и всех болельщиков с выходом команды в плей-офф.... Подробнее В городе Снежинске Челябинской области с 17 по 24 октября проходил 1-ый предварительный этап Всероссийских соревнований по гандболу среди девушек 2001 года рождения, за выход в полуфинал (две... Подробнее Пилоты Haas Ромен Грожан и Эстебан Гутьеррес, рассуждая об ожиданиях от дебютных тестов американской команды в Формуле 1, сошлись во мнении, что будет важно проехать как можно больше километров и... Подробнее 12 ноября МХК «Тайфун» провел матч с молодежкой «ЦСКА» – «Красной Армией». Итог встречи 2:4. Приморцы начали игру очень активно. Хотя большинство, полученное на третьей минуте, не принесло нужных... Подробнее Руководитель Toro Rosso Франц Тост признался, что никому бы не посоветовал использовать прошлогодние двигатели после того, как в этом сезоне его команда была вынуждена мириться с недостаточной... Подробнее