ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ General Motors уволил 2700 рабочих через рассылку SMS - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Сегодня, 04:52 | Категория: Автоновости Вернуться

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