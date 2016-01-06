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General Motors уволил 2700 рабочих через рассылку SMS - автоновости
6-01-2016, 13:49, Автоновости Ford проведет сразу 4 отзыва в Северной Америке....
15-07-2016, 03:58, Автоновости В количественном выражении количество продаж итальянской компании составило 7 экземпляров....
17-01-2017, 21:03, Автоновости С шести утра до десяти вечера в центр Осло не смогут въехать владельцы дизельных автомобилей....
17-09-2014, 21:56, Автоновости В ближайшие четыре года французский автопроизводитель Citroen пополнит модельный ряд своего премиального суббренда DS новым люксовым кроссовером....
4-10-2016, 04:41, Автоновости Немецкий электрокроссовер появится на рынке через четыре года....
30-10-2016, 04:55, Автоновости MX-5 Speedster Evolution и Kuro покажут на выставке SEMA в ноябре....
2-05-2014, 15:24, Автоновости Российское представительство южно-корейской марки Hyundai планирует запустить в продажу новое поколение седана бизнес-класса Hyundai Genesis....
16-11-2016, 08:51, Автоновости За отчетный период продажи итальяно-американского альянса упали на 49,3 процента....
22-08-2014, 02:05, Автоновости Легендарный американский спорткар Ford Mustang впервые официально выходит на российский авторынок....
11-03-2017, 13:06, Автоновости Московский каршеринг планирует предоставлять людям с ограниченными возможностями специально оборудованные автомобили. Об этом заявили в службе по связям с общественностью компании «Делимобиль»....
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