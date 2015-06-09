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Даниил Квят сыграл в керлинг в Сочи

26 апреля в ледовом дворце спорта «Большой» Олимпийского парка Сочи состоялась встреча российского пилота команды Toro Rosso Даниила Квята с игроками женской национальной сборной по керлингу Анной Сидоровой, Маргаритой Фоминой, Кирой Езех и Александрой Раевой, во время которой российскому пилоту впервые довелось испытать себя в роли игрока в керлинг.

На этот раз приезд Даниила Квята в Сочи совпал с 23-м днем рождения гонщика, и уже по сложившейся за предыдущие два года традиции, Даниил накануне Гран При России снова вышел на лед, имея за плечами опыт игры в хоккей в 2015-м и тестирование боба на бобслейной трассе в 2016-м.

После непродолжительной теоретической части Даниил на практике попробовал применить полученные знания и несколько раз удачно запустил снаряд в "дом". Во второй команде против Даниила сражался его личный тренер Пюре Сальмела.

«Россия сильна в ледовых видах спорта, и уже стало хорошей традицией, что я выхожу на лед накануне Гран При России. Я рад этому новому опыту и признателен девушкам из национальной сборной по керлингу, благодаря которым мне довелось постичь азы этого необычного вида спорта», – сказал Даниил.

Напомним, что гоночный уик-энд на Сочи Автодроме стартует 28 апреля.
Даниил Квят сыграл в керлинг в Сочи
twitter.com/ToroRossoSpy
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 03:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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