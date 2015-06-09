ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Даниил Квят сыграл в керлинг в Сочи 26 апреля в ледовом дворце спорта «Большой» Олимпийского парка Сочи состоялась встреча российского пилота команды Toro Rosso Даниила Квята с игроками женской национальной сборной по керлингу Анной Сидоровой, Маргаритой Фоминой, Кирой Езех и Александрой Раевой, во время которой российскому пилоту впервые довелось испытать себя в роли игрока в керлинг. На этот раз приезд Даниила Квята в Сочи совпал с 23-м днем рождения гонщика, и уже по сложившейся за предыдущие два года традиции, Даниил накануне Гран При России снова вышел на лед, имея за плечами опыт игры в хоккей в 2015-м и тестирование боба на бобслейной трассе в 2016-м. После непродолжительной теоретической части Даниил на практике попробовал применить полученные знания и несколько раз удачно запустил снаряд в "дом". Во второй команде против Даниила сражался его личный тренер Пюре Сальмела. «Россия сильна в ледовых видах спорта, и уже стало хорошей традицией, что я выхожу на лед накануне Гран При России. Я рад этому новому опыту и признателен девушкам из национальной сборной по керлингу, благодаря которым мне довелось постичь азы этого необычного вида спорта», – сказал Даниил. Напомним, что гоночный уик-энд на Сочи Автодроме стартует 28 апреля.



twitter.com/ToroRossoSpy

Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 03:54 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Матчи регионального этапа всероссийских соревнований продолжались на базе детской футбольной школы «Океан» три дня. На поле встретились 10 команд из Южно-Сахалинска, Владивостока, Уссурийска,... Подробнее Этой весной приморские студенты смогут бросить свой вызов гравитации и решить задачу - как сбросить яйцо с 12-метровой высоты так, чтобы коснувшись земли, оно не разбилось. Red Bull Gravity... Подробнее Руководитель команды Toro Rosso Франц Тост заявил, что его впечатлила форма Макса Ферстаппена и Карлоса Сайнса на старте сезона 2015. Ферстаппен, ставший после Гран При Малайзии самым молодым в... Подробнее Яри-Матти Латвала продолжает с минимальным преимуществом удерживать лидерство в Ралли Швеция по итогам пятницы. На супер-спецучастке в Карлстаде Андреас Миккельсен подобрался еще чуть ближе к своему... Подробнее Берни Экклстоун вернулся во главу совета директоров Формулы 1, в котором также вновь занял свой прежний пост бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло. В начале года из-за расследования по делу о... Подробнее 17 октября в Большом Камне состоялся турнир по бильярду «пул 8» среди людей с ограниченными возможностями, в том числе и инвалидов-колясочников. В соревнованиях приняли участия представители... Подробнее 21 ноября принимал поздравления с 50-летием титулованный приморский спортсмен – бронзовый призер Олимпийских игр Георгий Цыбульников. Первыми с круглой датой юбиляра поздравили сослуживцы, тренер и... Подробнее Первая часть сезона подарила нам много интересных результатов и запоминающейся борьбы. Несмотря на то, что явными лидерами сезона выступают пилоты Mercedes, отсутствие явного лидера в команде... Подробнее Пилот McLaren Фернандо Алонсо считает, что современным гонщикам будет гораздо легче преодолеть барьер в 300 Гран При Ф1, потому что они раньше приходят в Большие Призы и по причине более длинного... Подробнее Заместитель руководителя Lotus Федерико Гастальди рассказал, что команда ждет последнего слова Renault относительно потенциального выкупа коллектива из Энстоуна. В последнее время Lotus переживает не... Подробнее