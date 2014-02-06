Nissan выведет модели Nismo на все основные рынки - автоновости

Конкурс «Автомобиль года в Северной Америке-2014» «получил» своих финалистов. Наибольшее количество «мест» в списке из трех внедорожников и трех легковых машин имеет компания General Motors – 3 из 6....
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!