McLaren Honda Andretti показала часть ливреи на "Инди-500"
Команда McLaren Honda Andretti продемонстрировала часть ливреи своего автомобиля на легендарную гонку "500 миль Индианаполиса".«Небольшое превью нашего автомобиля на "Инди-500", который сейчас находится на покраске. Отличная оранжевая ливрея», – сказано в Twitter гоночного коллектива McLaren Honda Andretti.Sneak preview of our #McLarenHondaAndretti #Indy500 challenger in the paintshop. Loving that papaya orange livery. ? pic.twitter.com/WlwX6QH64J— McLarenHondaAndretti (@McLarenIndy) 25 апреля 2017 г. McLaren Honda Andretti на "Инди-500" будет представлять двукратный чемпион мира Ф1 Фернандо Алонсо.Напомним, что 101-я гонка "500 миль Индианаполиса" состоится 28 мая. В результате накладки Алонсо вынужден будет пропустить Гран При Монако, на котором его в MCL32 заменит Дженсон Баттон.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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