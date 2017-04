ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ McLaren Honda Andretti показала часть ливреи на "Инди-500" Команда McLaren Honda Andretti продемонстрировала часть ливреи своего автомобиля на легендарную гонку "500 миль Индианаполиса". «Небольшое превью нашего автомобиля на "Инди-500", который сейчас находится на покраске. Отличная оранжевая ливрея», – сказано в Twitter гоночного коллектива McLaren Honda Andretti. Sneak preview of our #McLarenHondaAndretti #Indy500 challenger in the paintshop. Loving that papaya orange livery. ? pic.twitter.com/WlwX6QH64J — McLarenHondaAndretti (@McLarenIndy) 25 апреля 2017 г.

McLaren Honda Andretti на "Инди-500" будет представлять двукратный чемпион мира Ф1 Фернандо Алонсо. Напомним, что 101-я гонка "500 миль Индианаполиса" состоится 28 мая. В результате накладки Алонсо вынужден будет пропустить Гран При Монако, на котором его в MCL32 заменит Дженсон Баттон.

Источник : AUTOSPORT







