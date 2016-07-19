Церемония вручения золотых знаков отличия ГТО прошла в Уссурийске
Поздравления с успешным выполнением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» принимали 150 ребят из Уссурийска, Михайловки и Черниговки.
Церемония награждения началась с приветственных слов начальника управления по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации УГО Павла Пригородова.
Комплекс «Готов к труду и обороне» – огромный шаг в спортивное будущее, в воспитание здорового поколения, – подчеркнул он. – Пусть эти золотые знаки отличия для каждого будут знаком победы над самим собой. Желаю вам удачных стартов, не останавливайтесь на достигнутом, всегда с гордо поднятой головой идите к своей победе».
Удостоверения и золотые знаки ВФСК ГТО ребятам вручили чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу Александр Захаров и призер чемпионата Европы и чемпион России по греко-римской борьбе Андрей Цой.
«Очень приятно смотреть на всех собравшихся в этом зале. На тех, кто смог получить знаки ГТО. Они молодцы, для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» нужна серьезная системная подготовка. Я уверен, что ребята и дальше будут повторять высокие результаты и в спорте, и в учебе», – отметил Александр Захаров.
Администрация Уссурийского городского округа проводит комплексную работу в данном направлении. На территории округа действует муниципальный центр тестирования. С 2016 года уже около 2000 ребят успешно выполнили комплекс ГТО на знаки отличия.
Пресс-служба администрации Уссурийского городского округа
21 марта «Спартак-Приморье» на паркете «Олимпийца» будет принимать одного из лидеров Суперлиги, БК «Рязань». Начало матча в 19:00 (12:00 мск). Вход свободный. Прямую видеотрансляцию смотрите на нашем...
Двойной победой воспитанников ЦПЮФ "Луч-Энергия" завершилось первенство Приморского края по мини-футболу среди юношей 2001-2002 годов рождения. По итогам финального этапа соревнований золотые медали...
Во время летнего перерыва официальный сайт Формулы 1 открыл новую рубрику. Представители гоночного сообщества отныне будут называть свою команду мечты: двух гонщиков, руководителя и машину. И первым...
Марлон Александр Стокингер продлил контракт с командой Lotus, цвета которой продолжит защищать в 3,5-литровой Формуле Renault. В феврале прошлого года филлипино-швейцарский гонщик стал одним из семи...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!