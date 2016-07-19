Церемония вручения золотых знаков отличия ГТО прошла в Уссурийске

Поздравления с успешным выполнением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» принимали 150 ребят из Уссурийска, Михайловки и Черниговки.

Церемония награждения началась с приветственных слов начальника управления по делам молодежи, физкультуре и спорту администрации УГО Павла Пригородова.

Комплекс «Готов к труду и обороне» – огромный шаг в спортивное будущее, в воспитание здорового поколения, – подчеркнул он. – Пусть эти золотые знаки отличия для каждого будут знаком победы над самим собой. Желаю вам удачных стартов, не останавливайтесь на достигнутом, всегда с гордо поднятой головой идите к своей победе».

Удостоверения и золотые знаки ВФСК ГТО ребятам вручили чемпион мира, Европы и России по кикбоксингу Александр Захаров и призер чемпионата Европы и чемпион России по греко-римской борьбе Андрей Цой.

«Очень приятно смотреть на всех собравшихся в этом зале. На тех, кто смог получить знаки ГТО. Они молодцы, для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» нужна серьезная системная подготовка. Я уверен, что ребята и дальше будут повторять высокие результаты и в спорте, и в учебе», – отметил Александр Захаров.

Администрация Уссурийского городского округа проводит комплексную работу в данном направлении. На территории округа действует муниципальный центр тестирования. С 2016 года уже около 2000 ребят успешно выполнили комплекс ГТО на знаки отличия.





Пресс-служба администрации Уссурийского городского округа