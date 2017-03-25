ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ AMG создает сеть собственных дилерских центров - автоновости Источник : motorpage.ru







Опубликовано: Вчера, 20:58 | Категория: Автоновости Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Центр организации дорожного движения рассказал, что сейчас работает над созданием нового алгоритма оплаты парковки, благодаря которому платить за возможность оставить автомобиль на улице можно будет... Подробнее Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что платная парковка будет введена не во всех районах в пределах Третьего транспортного кольца.... Подробнее Начальник управления ГИБДД ГУ МВД РФ по МО Виктор Кузнецов выступил с предложением ограничить скорость движения во всех населенных пунктах Подмосковья до 50 км/ч, а в районе пешеходных переходов... Подробнее Завод по производству грузовых автомобилей немецкой компании MAN, расположенный в Санкт-Петербурге, продлил каникулы на фоне кризиса.... Подробнее В основу новинки ляжет концепт-кар Mitsubishi eX 2015 года.... Подробнее Стартовая цена на кроссовер люкс-класса составляет 2 990 000 рублей.... Подробнее Электрокары постепенно становятся частью российских реалий.... Подробнее Сборка первой модели Tiida стартует на Ижевском автозаводе в августе 2014 года, выпуск второй модели запланирован на январь 2015 года.... Подробнее Семейство Audi A3 претерпело рестайлинг, который дизайнеры и инженеры осуществляли с оглядкой на «старшую» модель A4.... Подробнее Миниатюрный видеорегистратор будет снимать весь рабочий день патрульных.... Подробнее